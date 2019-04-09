(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili poliste tutuklu olan Sajid Masood ve Hasan Civelek’in cinayetle bağı olmadığı belirlendi. Sajid Masood ve Hasan Civelek, mahkemeye çıkarılmadan dün serbest bırakıldı. Rana Rahem Aslam Khan’ın cinayetle alakası olmadığı belirlenmişti. KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapan Rana Rahem Aslam Khan, bu suçla yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.
İki zanlı daha cinayetten aklandı
09 Nisan 2019 Salı 15:46
(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili poliste tutuklu olan Sajid Masood ve Hasan Civelek’in cinayetle bağı olmadığı belirlendi. Sajid Masood ve Hasan Civelek, mahkemeye çıkarılmadan dün serbest bırakıldı. Rana Rahem Aslam Khan’ın cinayetle alakası olmadığı belirlenmişti. KKTC’ye sahte kimlikle giriş yapan Rana Rahem Aslam Khan, bu suçla yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.