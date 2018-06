İkinci Çiftlik Bank skandalı yine KKTC'de ortaya çıktı!

Çiftlik Bank skandalının yankıları sürerken, batan son ‘titan saadet zinciri’ne ilişkin haber yine Türkiye’den geldi. Geçen yılın başında 1 milyon TL sermayeli Hipper AŞ(Hipper Bilgi Sist. ve Yatırım AŞ) adı ile bir şirket kuruldu. 24 yaşındaki Muhammed Satıroğlu’nun yüzde 51, 50 yaşındaki Sadun Kaya’nın yüzde 49 hissedar olduğu şirket, yerli kripto para olarak lanse edilen Turcoin ile gündeme geldi. Ancak, şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almadı. Şirkete ilişkin yapılan tanıtım ve sunumlarda, Türkiye’nin Kocaeli ilinde dev bir coin tesisi kurulduğu yönünde paylaşımlarda da bulunuldu.

LEFKOŞA'DAKİ ŞİRKETTEN DOĞRULAMA

Kıbrıs Postası’ndan Rahmican Çalışkan'ın araştırmaları sonucunda ulaştığı, GBC Digital Games Marketing Ltd. isimli offshore şirketin, Kuzey Kıbrıs’ta adres almasına önayak olan ve bir müddet muhasebeciliğini de üstlenen Lefkoşa’da bulunan Fevzi Adanır &Co Ltd. şirketinden bir yetkili, yaşananları doğruladı.

“MUHASEBECİLİK DESTEĞİMİZİ BİTİRDİK”

Fevzi Adanır & Co şirketinin yetkili ismi, şirket sahiplerine bir süredir ulaşamadıklarından ötürü, muhasebecilik desteğini kestiklerini, Çiftlik Bank olayına benzer bir skandalın yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

“MAĞDURLAR BİZE ULAŞIP ŞİKAYETLERİNİ İLETTİ”

GBC mağduru pek çok insanın da kendilerine ulaştığını ve konuya ilişkin şikâyetlerini dile getirdiklerini belirten şirket yetkilisi, mağdurlara da GBC ile aralarındaki bağı kestiklerini söylediğini ifade etti.

“FİRARİ ORTAK BİR DAHA KIBRIS'A GELEMEZ”

Firari ortak Sadun Kaya’nın şu anda Kıbrıs’ta olmadığını ve hatta Kıbrıs’a yeniden gelmesinin dahi söz konusu olmadığını belirten şirket yetkilisi, GBC’nin off-shore bir şirket olduğunu ve şirket sahiplerinin bazı vergilerden muaf tutulmak adına KKTC’yi tercih ettiklerini kaydetti.

PARALAR KIBRIS'A

Kâr payı elde etmek isteyen üyelerin para yatırdığı şirketin Kıbrıs’ta Kurulu Sadun Kaya’ya ait GBC Digital Games Marketing Ltd. şirketi olduğu anlaşıldı. Sistem, yeni üye olanların parası ile eskilerin parası ödenerek bir süre sürdürüldü.Konu ile ilgili Hipper AŞ’nin kurucu ortağı Muhammed Satıroğlu “Ben, şirketim üzerinden aracılık yaptım. Hipper AŞ’nin banka hesabına giren tek kuruş para yok. Paralar, Sadun Kaya’nın Kıbrıs’taki şirketine aktarıldı. Bu kişinin mal kaçırdığını duyuyoruz. Konu ile ilgili hem ihtarname çektim hem savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi.

SAADET ZİNCİRİ MODELİ

Öte yandan Türkiye basınından derlenen bilgilere göre, şirket tipik saadet zinciri mantığı faaliyet gösteriyordu. Sisteme üye kazandırmak için çeşitli vaatlerde bulunuldu. Paylaşılan kazanç tablosuna göre sisteme 1500 TL’lik paket alınarak da üye olunabildi, 46 bin 500 TL’lik paket alınarak da… Alınan her bir paket için de belli bir aylık veya yıllık kazanç elde edilebildiği belirtildi. Yapılan açıklamalara göre örneğin 15 bin TL’lik paket alan kişinin aylık kazancı 2 bin 500 TL olurken, en yüksek tutarlı paket olan 46 bin 500 liralık paket alan kişinin aylık kazancı ise 7 bin 750 lira olacağı belirtildi.

LÜKS OTOMOBİL DAĞITTILAR

Sisteme daha fazla dâhil etmek için düzenlenen törenlerde zaman zaman lüks otomobil dağıtımları da yapıldı. Oyuncu Şebnem Sheffer’ın sunuculuğunu yaptığı 8 Ekim 2017’deki büyük tanıtım toplantısında bazı kişilere Mercedes marka otomobil dağıtıldı.

ÜYELER ORTADA KALDI

Yeni katılanların parası ile eskilerin parasının ödendiği sistem iki hafta kadar önce tıkandı. Üyelere ödeme yapılamadı. Şirket merkezine ulaşamayan çok sayıda üye, dolandırıldıkları iddiası ile paylaşımlarda bulunuyor. Bazı üyelerin, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıkları öğrenildi.

ALACAKLILAR TESİSİ BASTI

Şirketin Kocaeli'nde kurduğu kripto para üretim tesislerinin de alacaklılar tarafından basıldığı öğrenildi. Alacaklılar, hakkında soruşturma yürütülen ve sisteme yüklü miktarda para toplayan Hipper'in diğer lider kadrosu ve yöneticilerine ulaşamıyor. Konuyla ilgili sosyal medyaya ve savcılıklara şikâyet yağmaya başladı. Şirketin kendisini mağdur ettiğini belirten bir üyenin ifadesi, vatandaşların hangi vaatlerle kandırıldığını gözler önüne serdi: "62 bin TL tam paketle giriş yaptım. Bugüne kadar kuruş ödeme yapmadılar. Oysa tanıtım reklamlarında ilk bir ayda ödeyecekleri para 22 bin TL idi. Yani riskin bir ayda 40 bin TL'ye düşeceğini söylüyorlardı. Şu an banka kredilerimi ödeyemiyorum."

"NE KADAR PARA YATIRILDI BİLMİYORUM"

Suçlamaların odağındaki isim olan 50 yaşındaki Sadun Kaya, "Benim ve şirketimin hesabına yatırılan paralar oldu. Ancak miktarı net olarak bilmiyorum; hesaplara bakmam gerek. Hakkımdaki zimmet suçlaması doğru değil. Mal kaçırdığım söz konusu değil. Esas olarak bana bu suçlamalarda bulunan kişiler ciddi yolsuzluk yapmış durumda. Benim hesaplarıma yatırılan paraları, blokenin kalkması halinde geri iade edeceğim" dedi.

"ÇOK FAZLA ARAŞTIRMADIM"

Sistemin ilk büyük tanıtım toplantısında yer alan Oyuncu Şebnem Schaefer ise, yapılan işin dolandırıcılık olduğunu bilmediğini söyledi. Kendisine verilen bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini kaydeden Schaefer, çok fazla araştırma yapmadığını, bir ajans vasıtası ile kendisine ve oyuncu İpek Tanrıyar’a ulaşıldığını belirtti.En düşük paket tutarı kısa süre sonra 1500 liradan 2 bin liraya, en yüksek paket tutarı ise 62 bin liraya çıkarıldı.

“PERİŞAN OLMUŞ DURUMDAYIM”

Sisteme para yatıran binlerce kişiye ödemelerin nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor. Paylaştığı banka dekontlarına göre sisteme 560 bin lira para yatırdığı anlaşılan H. B. (38) “Bir süre önce, yaptığım ticaret nedeni ile battım. Daha sonra bu sistemi duydum. Biraz araştırdım. Daha önceki zararımı karşılamak için bu işe girmeye karar verdim. Ailemin, kardeşlerimin de parasını alarak bu işe girdim. Ancak şimdi perişan olmuş durumdayım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Girdiğime pişman olmuş durumdayım” dedi. Banka dekontlarına göre B.’nin 560 bin lira yatırdığı Mehmet Yetim ise, konu ile ilgili açıklama yapmak istemediğini belirtti.

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI: “İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Öte yandan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, iddiaların asılsız olduğunu belirterek “vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şirketlerin, KKTC’de kurulduğu” yönünde iddiaların yer aldığını,ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı Şirketler Mukayyitliği ve Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye medyasında adı geçen, söz konusu uluslararası şirketlerin, ülkemizde kurulduklarına yönelik herhangi bir kaydın olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine getiririz."