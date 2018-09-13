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'İkinci Dönem Avcı Eğitimi Ekim Ayında'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: “İkinci dönem avcı eğitimi Ekim ayında”

13 Eylül 2018 Perşembe 15:54
'İkinci Dönem Avcı Eğitimi Ekim Ayında'

Avcı Eğitim Komisyonu, yeni avcı olacak kişilere eğitim, eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olacaklara da belge verecek.

İçişleri Bakanlığı’nın “2018 Yılı İkinci Dönem Avcı Eğitimi” konulu yazılı açıklamasına göre, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 13 ile 14 Ekim tarihlerinde verilecek eğitim, Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitim Tüzüğü gereği düzenleniyor.

Eğitim sonrasında sınav yapılacak ve başarı gösteren 21 yaşını dolduran kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi”; 18-21 yaş arasındakilere de “Öğrenci Av Belgesi” verilecek.

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İçişleri BakanlığıAvcı EğitimiAvcı Eğitim KomisyonuGündemKıbrıs
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