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“İkinci dönemdeki kapanmanın ekonomide daha ağır bir dönüşümü oldu”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz mecliste yatığı konuşmasında KKTC’nin bir kapanmayı daha kaldıramayacağını söyledi.

11 Mart 2021 Perşembe 18:35
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“İkinci dönemdeki kapanmanın ekonomide daha ağır bir dönüşümü oldu”

Ekonomik Protokolle ilgili her dönem eleştiriler olduğunu söyleyen Oğuz, ülkenin ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

“İnşallah 3’üncü kapanmayı yaşamayız” diyen Oğuz, en büyük eksikliğin denetimsizlik olduğunu, bununla ilgili belediyelerin görevlendirildiği ama bunun yeterli olmadığını anlattı.

İkinci kapanmanın etkisinin daha büyük olduğuna dikkat çeken Oğuz, 2020’nin sağlık açısından ne olacağının belli olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Evde izole konusunun başarılabilmiş olması durumunda, karantina merkezlerine bu kadar para harcanmayacağını dile getiren Oğuz, “Bundan sonraki süreç bu şekilde yürüyemez. Bileklikle ilgili bir çalışma var. Taramanın çok sayıda değişik yerlerde yapılması, denetimin ve açılımın kontrollü yapılması gerek” dedi.

Ekonominin ve sağlığın birlikte yürümesi gerektiğini dile getiren Oğuz, hükümetin hibelerle ilgili gerekeni yapmaya çalıştığını anlattı.

Beklenen oranda olmasa da bir öğrenci akışının olduğunu kaydeden Oğuz, “İkinci dönemdeki kapanmanın ekonomide daha ağır bir dönüşümü oldu” dedi.

Son 100 milyonluk destek paketiyle ilgili “Yaklaşık 100 milyonluk kredi, 36 milyonluk onay, 6 milyonluk da değerlendirme var” diyen Maliye Bakanı Oğuz, Girne Hastanesi’yle ilgili blokeyi verdiklerini, savcılık görüşünü beklediklerini, sürecin devam etmesini istediklerini belirtti.

Burslar konusunda da konuşan Oğuz, “Burası bir ağlama yeri değil” diyerek, bununla ilgili çalışmaları olduğunu söyledi.

Toplu taşımacılıkla ilgili iki örgütle de görüştüklerini, çalışmaları olduğunu söyleyen Oğuz, “Bir kapanmayı daha kaldıramayız. İnşallah kapanacak duruma gelmeyiz” dedi. 

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Bir sonraki birleşim 15 Mart Pazartesi günü yapılacak.

TAK

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Mur 2021-03-11 19:49:14

Bahar geliyor yaz ayinda kapanma olmaz hic biryerde

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