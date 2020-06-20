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İkinci Ekonomik Paket için son çalışmalar yapılıyor

İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerindeki son çalışmalar Başbakanlıkta yapılıyor…

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:38
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İkinci Ekonomik Paket için son çalışmalar yapılıyor

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerindeki  son çalışmaların Başbakanlıkta yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ekonomiye can verecek çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda  Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi  üzerindeki  son çalışmalar Başbakanlıkta yapılıyor.

Başbakan Ersin  Tatar  başkanlığındaki çalışamaya tüm ilgili bakanlıkların Bakan ve  bürokratları katıldı”

Anahtar Kelimeler:
EkonomiDestek Paketi
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