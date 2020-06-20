İkinci Ekonomik Paket için son çalışmalar yapılıyor

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerindeki son çalışmaların Başbakanlıkta yapıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ekonomiye can verecek çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi üzerindeki son çalışmalar Başbakanlıkta yapılıyor.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki çalışamaya tüm ilgili bakanlıkların Bakan ve bürokratları katıldı”