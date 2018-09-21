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İkinci el kitap piyasası oluştu

Döviz nedeniyle bazı okul kitapların ciddi şekilde pahalı olması yeni bir piyasa oluşturdu.

21 Eylül 2018 Cuma 11:30
İkinci el kitap piyasası oluştu

Döviz nedeniyle bazı okul kitapların ciddi şekilde pahalı olması yeni bir piyasa oluşturdu.

Haber Kıbrıs’a gelen şikayette üst sınıfa geçen bazı öğrencilerin, geçmiş yılın kitaplarını bir alt sınıf öğrencilere para karşılığı sattığı iddia edildi

Özellikle İngilizce kitaplarının geçmiş yıla göre yüzde 80 fiyat artışı hem velileri hem de öğrencileri zora sokuyor. Bu kitapların yenisini alamayan bazı öğrenciler ise ikinci el kitaplara yönelmek durumunda kalıyor.

Bu da bazı okullarda yeni bir piyasa oluşmasına neden oldu. Kitapların 80-100 lira arası çocukların kendi aralarında satıldığı kaydediliyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs

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Anahtar Kelimeler:
Dövizİngilizce KitaplarOkulİkinci El KitapöğrencilerHaberGündemKıbrıs
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VATANDAŞ 2018-09-21 11:54:11

ÇOK GÜZEL, DIŞARIYA DÖVİZ ÖDEMİYORUZ. PARAMIZ ÜLKEMİZDE KALIYOR. İSRAF OLMUYOR. KEŞKE KRİZ OLMADAN ÖNCE DE BÖYLE YAPILSAYDI.

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kıbrıslı 2018-09-21 13:25:08

Sanki da karaborsada yağ, tüpgaz satallar. Araçta ikinci el, evde ikinci el var da kitapta niye olmasın? Negüzel işte bir daha hiç kullanılmayacak bir kitap değer kazanıyor. Para ülkede kalıyor. Tabi bu habercilik anlayışı ile sizin bunu anlamanız zor gibi.

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