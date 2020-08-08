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İkinci el pazarı ile iyilik dağıtmaya devam ediyorlar

EVKAF İyilik Gönüllüleri Güzelyurt Müze Avlusu’nda ikinci el ürün pazarı açtı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:24
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İkinci el pazarı ile iyilik dağıtmaya devam ediyorlar

Gündem Kıbrıs /  Özel Haber


EVKAF İyilik Gönüllüleri Güzelyurt Müze Avlusu’nda ikinci el ürün pazarı açtı.

İyilik Gönüllüleri kurdukları stantlarda kıyafetten yiyeceğe kadar her ürünün bulunduğunu ve isteyen herkesin de buraya gelerek stant kurabileceklerini söyledi.

İyilik Gönüllüleri İkinci El Ürün Pazarından elde ettikleri gelirleri bağışlayacaklarını belirterek, bu hafta Lübnan’da yaşanan büyük patlamada hasar gören hastane için yardım yapacaklarını açıkladılar.

Her hafta farklı bir ihtiyaç kurumu belirleneceğini ve ikinci el ürün pazarından elde edilecek gelirin bu kurumlara bağışlayacağını söyleyen EVKAF İyilik Gönüllüleri herkesi İkinci El ürün Pazarına beklediklerini söyleyerek “İyilikte Yarışalım” çağrısı yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
Evkafİyilik Gönüllüleri
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