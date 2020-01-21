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İkinci Emirname’ye ara emri kararı

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İkinci Emirnamesi’ne ara emri şoku.

21 Ocak 2020 Salı 16:51
İkinci Emirname’ye ara emri kararı

Şehir Plancıları Odası yapılan açıklamaya göre, Yüksek İdare Mahkemesi, 15 Ocak tarihli Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi’nin 27 (A) ve 27 (B) maddelerin ve yapılan tüm işlemler için yürütmeyi durdurma emri verdi. Emirnamenin süresinin başlamasının ardından 17 Ocak’ta “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi 2”ye karşı dava dosyalanıp ara emri başvurusunda bulunulmuştu.

Odadan yapılan açıklama şöyle:

Yüksek İdare Mahkemesi, 14 Ocak 2020 tarihli Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi’nin 27.(A) ve 27.(B) maddelerinin ve halihazırda bu maddeler tahtında yapılan tüm işlemler için yürütmeyi durdurma emri vermiştir. 17 Ocak 2020 Cuma günü “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci Emirnamesi 2”ye karşı dava dosyalanmış ve ara emri başvurusu yapılmıştır. Dün (20 Ocak 2020) yapılan ara emri görüşmesinden sonra bugün (21 Ocak 2020) yüksek mahkeme tarafından söz konusu Emirname’nin 27.(A) ve 27.(B) maddelerine durdurma emri verilmiştir.

Aralık 2018 yılında yürürlüğe giren Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi Emirnamesi’nin 27.(A) ve 27.(B) maddeleri ilk günden beridir tartışma yaratmaktadır. 23000’den fazla naylon konut dosyasının hak kazanması için Emirname’nin yayınlanması bilerek geciktirilmiştir. Emirname içerisine yasadışı bir şekilde 27.(A) ve 27.(B) maddeleri eklenmiş. Bu da yetmezmiş gibi 2019 yılı içerisinde Emirname’nin 27.(A) ve 27.(B) maddeleri üzerinde yasadışı bir şekilde 23000 konut dosyasının daha da artırılması için değişikliğine gidilmiştir. Ancak KTMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu dava ile bu yasadışılık 2019 yılında durdurulmuştur.

31 Aralık 2019 yılında yayınlanma sözü verilen, tüm yasal işlemleri bitmesine rağmen keyfi bir şekilde İmar Planı yayınlanmamıştır. Ayrıca 31 Aralık 2019 tarihinde  Emirname’nin süresi dolduğundan dolayı bölge kaosa sürüklenmeye çalışılmıştır. Hem İmar Planı’nı yayınlamayıp hem de Emirname’yi uzatmayarak, bölge plansızlığa sürüklenmiştir.

Bilindiği gibi 30 Aralık 2019 tarihinde Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın tüm yasal süreci bitmiş olmasına rağmen resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe konulmamıştır. Bu konuda da ilerleyen günlerde görevini yapmayan İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa karşı da görevlerini yapmadıklarından dolayı  Mandamus Davası açılacaktır.

Ayrıca bir noktanın daha altını çizmede yarar var ki yasadışı bir şekilde naylon dosyaların önünün açılması için emirnameye eklenen 27.(A) ve 27.(B) maddeleri iki kez Yüksek İdare Mahkeme’si tarafından durdurulmuştur. Bitmiş ve yasal olmayan bir şekilde yayınlanmayan İmar Planı içerisine de 27.(A) ve 27.(B) gibi 23000 konutluk naylon dosyaların önünü açacak bir madde eklenmesi durumunda, bunun da dava edileceğini duyururuz.

Anahtar Kelimeler:
Emirname’
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