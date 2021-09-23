İkinci haftanın lideri Gelir ve Vergi Dairesi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ikinci hafta maçları tamamlandı. 8 takımın mücadele ettiği turnuvada bol gollü maçlar oynanıyor.

Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam eden ve İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvada ikinci hafta Gelir ve Vergi Dairesi’nin liderliğinde geride kaldı.

Alınan sonuçlar ve program şöyle:

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1. Gelir Vergi Dairesi 2 2 0 0 18 6 6 12

2. Merkezi Cezaevi 2 2 0 0 16 5 6 11

3. Devlet Hastanesi 2 2 0 0 12 8 6 4

4. Orman Dairesi 2 1 0 1 11 12 3 -1

5. Din İşleri 2 1 0 1 11 11 3 0

6. Telefon Dairesi 2 0 0 2 4 15 0 -11

7. Öğretmenler 2 0 0 2 10 19 0 -9

8. KKTC Meclis 2 0 0 2 5 11 0 -6

2. HAFTA SONUÇLARI

Orman Dairesi-Devlet Hastanesi: 4-6

KKTC Meclis-Din İşleri: 4-5

Telefon Dairesi-Merkezi Cezaevi: 0-9

Öğretmenler- Gelir Vergi Dairesi: 5-12

3. HAFTA PROGRAMI

28 Eylül Salı

Saat 19.00 Din İşleri Öğretmenler

Saat 20.00 Merkez Cezaevi-Devlet Hastanesi

29 Eylül Çarşamba

Saat 19.00 Gelir ve Vergi Dairesi-Telefon Dairesi

Saat 20.00 KKTC Meclis-Orman Dairesi