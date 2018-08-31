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İkinci İnce Av Pazar Günü Başlıyor

İkinci ince av dönemi Pazar günü başlıyor.

31 Ağustos 2018 Cuma 16:39
İkinci İnce Av Pazar Günü Başlıyor

Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü çerçevesinde, 2 Eylül Pazar günüyle birlikte, 5 Eylül Çarşamba ve 9 Eylül Pazar günleri de av yapılabilecek.
İnce av döneminde, üveyik, fatsa, karga, saksağan ve yaban güvercini avlanabilecek.

Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme Mevzuatı uyarınca, hazırlanan haritada işaretlenmiş sürekli av koruma bölgeleri ve ava kapalı bölgelerde avlanma yasak. Bu bölgelere ek olarak, avlanılamayacak diğer yerler şöyle:
“Baraj ve göletlerin 500 metre veya daha yakın çevresi; meskun mahallerin 200 metre veya daha yakın çevresi, piknik alanlarının 300 metre veya daha yakın çevresi; Merkezi Cezaevi binalarının 200 metre veya daha yakın çevresinde; Haspolat Arıtma Tesislerinin 200 metre veya daha yakın çevresi; tüm atış poligonlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; Yeni Ercan Havalimanı pist inşaatının 200 metre veya daha yakın çevresi; Üniversitelerin 200 metre veya daha yakın çevresi; Muratağa, Atlılar ve Sandallar şehitliklerinin ve katliam çukurlarının 200 metre veya daha yakın çevresi; 2 no'lu av bölgesi içerisinde bulunan Eleousa Manastırı'nın bulunduğu yerin 300 metre veya daha yakın çevresi.”


KESER: “AVCILAR ETİK KURALLAR ÇERÇEVESİNDE AVLANMALI”

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, Türk Ajansı Kıbrıs'ın (T.A.K) soruları üzerine yaptığı açıklamada, yeni açılan bölgelerde yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirtti.

Keser, avcıların etik kurallar çerçevesinde avlanmasını, etkili alan, bahçe ve bu gibi yerlere zarar veren herhangi birini gördüklerinde 155 polis ve 140 kaçak av ihbar hattına bildirmelerini istedi.

DİJİTAL UYGULAMALI AV HARİTASI

Bahçe içlerine girilmemesi ve yerde yaralı olan av hayvanlarına ateş edilmemesi gerektiğini vurgulayan Keser, avcıların bu yıl yeni hizmete konulan dijital uygulamalı av haritasından, mobil telefonlar üzerinden bulundukları bölgenin açık mı, kapalı mı olduğunu en ince ayrıntısına kadar görebileceğini de ifade etti.

Keser bu uygulamanın ilerleyen günlerde daha gelişmiş bir şeklini hizmete koyacaklarını da belirtti.
Keser, AB’nin üveyik kuşunun neslinin sürdürülebilir olması için eylem planı hazırlanması, ardından da avlanmasının yasaklanması yönünde tavsiye kararı üretmesi konusunda ise, KKTC’deki avcılık federasyonunun zaten bu tavsiyelere uyduğunu söyledi. 
Hayvanların su içtiği yerlerde göç noktalarında avlanmanın yasaklandığını, av süresinin ise kısıtlanarak 3 gün yapıldığını belirten Keser, üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.
“Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü"ne göre, Eylül ayındaki 3 günlük İnce Av’a ek olarak, Büyük Av günleri 4, 11, 18, 25 Kasım 2018; 2, 9, 16, 23, 26 ve 30 Aralık 2018 tarihleri olmak üzere toplam on gün olacak.
Birinci İnce Av günleri içinse 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak 2019; 3, 6, 10, 13, 17, 20,24 ve 27 Şubat 2019 ve 3 Mart 2019 olmak üzere 17 gün belirlenmiş durumda.

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Son Güncelleme: 31.08.2018 16:59
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Ince AvAvAv GünleriHaberGündemKıbrıs
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