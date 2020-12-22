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İkinci kattan düştü

Lefkoşa’da Ayvalık sokak üzerinde bulunan inşaatı devam etmekte olan apartmanın 2. Katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yapmakta olan Şemsettin BAYRAKTAR (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.

22 Aralık 2020 Salı 14:06
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İkinci kattan düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

21.12.2020 tarihinde saat 11:15 sıralarında Lefkoşa’da Ayvalık sokak üzerinde bulunan inşaatı devam etmekte olan apartmanın 2. Katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yapmakta olan Şemsettin BAYRAKTAR (E-19) dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralanmıştır. Şemsettin BAYRAKTAR kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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