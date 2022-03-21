Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

İkinci kez aynı suçtan yakalandı

Alayköy’de meydana gelen Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas ve Ömer Göz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 13:53
343 Okunma
İkinci kez aynı suçtan yakalandı
banner108

(Kamalı Haber)

Alayköy’de meydana gelen Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas ve Ömer Göz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Ferhat Oruç, tutuklanan zanlı Ömer Göz’ün daha önceden tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas isimli şahısları para karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp, EP 323 plakalı araçla ile Askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi.

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek, yakın tarihlerde adaya giriş yapan yabancı uyruklu 5 zanlı ile ikinci kez aynı suçla yakalanan Ömer Göz’ün tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
Erhürman: “Seçime 3 ay kala seçim reformu yapılmaz”
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
İstifayla ilgili ilk kez konuştu!
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti
Lefkoşa'da birçok bölgede kesinti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim