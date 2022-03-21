İkinci kez aynı suçtan yakalandı

(Kamalı Haber)

Alayköy’de meydana gelen Suç İşlemeye Teşebbüs suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas ve Ömer Göz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Ferhat Oruç, tutuklanan zanlı Ömer Göz’ün daha önceden tutuklanan zanlılar Ali Hamza, Ansari Muhammad Wadood, Longby Kevine, Ntadinga Fabrice, Atashile Dorcas isimli şahısları para karşılığı “Cürüm İşlemek” için anlaşıp, EP 323 plakalı araçla ile Askeri bölge yakınlarına bırakıp ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının yapılan tahkikat sonucunda Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu şahıslardan paraları alıp Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir şahsa verdiği iddiasında bulunduğunu söyledi.

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek, yakın tarihlerde adaya giriş yapan yabancı uyruklu 5 zanlı ile ikinci kez aynı suçla yakalanan Ömer Göz’ün tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.