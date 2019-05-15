İkinci kez umut oldu

Donör Süheyla Osmanoğlu, önceki gün yaptığı lenfosit bağışıyla yeniden örnek bir davranışta bulundu.
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfından verilen bilgiye göre, donör arşivine geçen yıl bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Süheyla Osmanoğlu, kanserle mücadele eden ve Almanya’da tedavi gören bir kadın hastaya, 9 ay önce kök hücre bağışında bulunmuştu.
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’in yaptığı açıklamada, Donör Süheyla Osmanoğlu’na, hiç tereddüt etmeden lenfosit bağışını kabul ederek, ikinci kez el uzattığı için teşekkürlerini iletti.