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İkinci kez umut oldu

Almanya’da kanserle mücadele eden yetişkin bir hastaya ikinci kez yardım eli uzattı. 

15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:11
İkinci kez umut oldu
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Donör Süheyla Osmanoğlu, önceki gün yaptığı lenfosit bağışıyla yeniden örnek bir davranışta bulundu. 
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfından verilen bilgiye göre, donör arşivine geçen yıl bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Süheyla Osmanoğlu, kanserle mücadele eden ve Almanya’da tedavi gören bir kadın hastaya, 9 ay önce kök hücre bağışında bulunmuştu. 

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Donör Süheyla Osmanoğlu, hastasının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına önceki gün de lenfosit bağışında bulundu. Süheyla Osmanoğlu, tamamen gönüllü olarak, kanserle mücadele eden hastasına ikinci kez yardım eli uzatarak bir kez daha büyük bir duyarlılık örneği göstermiş oldu. 
Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’in yaptığı açıklamada, Donör Süheyla Osmanoğlu’na, hiç tereddüt etmeden lenfosit bağışını kabul ederek, ikinci kez el uzattığı için teşekkürlerini iletti. 

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Anahtar Kelimeler:
Süheyla Osmanoğlu
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