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İkinci Pangea Festival, bugün sona erecek

07 Temmuz 2019 Pazar 09:26
İkinci Pangea Festival, bugün sona erecek

Pangea Festival’de sınır tanımayan müzikler, katılıma açık aktiviteler ve atölyeler yer alıyor.

İstanbul’dan sahne performanslarıyla ünlü Luxus grubu ve adanın kuzey ve güneyinden bir çok grup ve DJ’in performans sunacağı festivalde, müzik, dans, ritim ve tiyatro atölyeleri, doğa yürüyüşü, 24 saat açık yemek stantları ve çadır alanı bulunuyor.

İstanbul’dan Luxus grubu dün akşam saat 23.00’te, rumba caz müziği yapan Lefkoşa’dan Rumba Attack saat 19.00’da sahne aldı.

Mağusa’dan roots reggae ve dub grubu Bunfyah, Limasol’dan funk jazz grubu Like Eddie, yine Lefkoşa’dan Didgeridoo Meditation festivalde sahne aldı.

Festivalde İstanbul’dan Radyo Eksen gibi radyo programlarıyla bilinen veteran Dj Tarkan Teymen’in yanı sıra Radio Pangea, Mete Hatay, Famahostos gibi yerli djlerin bulunduğu 10’un üzerinde dj performans sergiledi.

Doğaya katkı sağlamak amacı da güden festivalde, Telsim’in desteğiyle Kıbrıs’ın genelinden yerli yabancı katılımcıların el birliğiyle Alevkayası’nın doğasının iyileştirilmesi ve temizlenmesi amaçlanıyor.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Pangea FestivalHaberGündemKıbrıs
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