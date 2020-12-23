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İKİNCİ PCR TESTİ DE NEGATİF ;SİBEL SİBER’İN KARANTİNA SÜRECİ BİTTİ

Tedavi ettiği hastası Covid-19’a yakalanan ve bir süredir kendisini izole eden eski Başbakan Dr. Sibel Siber, ikinci PCR testinin de negatif çıktığını ve karantina sürecinin bittiğini duyurdu. 

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:27
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İKİNCİ PCR TESTİ DE NEGATİF ;SİBEL SİBER’İN KARANTİNA SÜRECİ BİTTİ

Bahar SANCAR

Tedavi ettiği hastası Covid-19’a yakalanan ve bir süredir kendisini izole eden eski Başbakan Dr. Sibel Siber, ikinci PCR testinin de negatif çıktığını ve karantina sürecinin bittiğini duyurdu. 

Dr. Sibel Siber’in açıklaması şu şekilde;

İkinci PCR neticem de negatif çıktı ve böylelikle karantina sürecimi tamamlamış oldum. Bu sürede yalnızlık duygusu yaşatmayan, telefonda arayan, sevgi dolu mesajlarını, iyilik dileklerini ileten sizlere, hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir kez daha gördüm ki biz büyük bir aileyiz... 
Bu sıkıntılı dönemi de sorumluluklarımızı yerine getirerek el birliği ile atlatacağımıza inanıyorum... Aşılanmanın henüz başlamadığı bu dönemde, virüse karşı en etkili koruyu önlem maske...Buna, kişisel tecrübemle de bir kez daha şahit oldum. Aman dikkat!.. Maskesiz dışarıya çıkmayalım!..

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