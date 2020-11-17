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İkinci UBP-HP görüşmeleri

UBP-HP koalisyon hükümetinin oluşmasıyla ilgili dün gece neler yaşandı... İşte tüm gelişmeler...

17 Kasım 2020 Salı 11:08
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İkinci UBP-HP görüşmeleri

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarına devam ediyor. 

UBP-DP- YDP'den sonuç alamayan Saner, dün UBP-HP için yeniden nabız yokladı. İki parti yetkilileri arasında gerek başkanlar düzeyinde baş başa, gerekse aracılar arasındaki görüşmelerden dün itibarıyla bir sonuç üretilemedi. 

HP MYO isteksiz

Görüşmelerin temsilciler ve telefon aracılığıyla devam ettiği saatlerde HP Merkez Yürütme Organı (MYO) toplantısı da vardı. UBP'nin tekliflerini değerlendiren MYO'da oylama olmasa da ağırlık hükümete girilmemesi yönünde oldu.

İcraat hükümeti olarak yola çıkan ancak bu noktada başarı sağlayamayan Ersan Saner'in dün HP'nin kapısını seçim hükümeti için çaldığını da not düşelim. Kısa bir süre önce UBP ile hükümete "hayır" kararı alan HP'de "şimdi ne değişti de hükümete girelim" düşüncesi ağırlık basıyor.

HP'ye 4 bakanlık mı?

HP'de bir grup ise ülkenin hükümetsiz kalması ve bütçe krizi gibi sorunlar nedeniyle hükümete girilmesi gerektiğine yönelik fikir beyan etti.  

Bu çerçevede pazarlıkların kızışması bekleniyor. HP'deki "hükümete girmeliyiz" düşüncesindeki kişilerin "4 bakanlık alınarak taban ikna edilebilir" düşüncesinde oldukları bildiriliyor. Ancak UBP 4 bakanlık konusunda sıcak değil.

İçişleri Bakanlığı krizi 

 Öte yandan İçişleri Bakanlığı da kriz oluşturuyor... Faiz Sucuoğlu'nun olası bir hükümette "İçişleri Bakanlığı UBP'de olacak" söylemi Ersan Saner'in elini bağlıyor. Saner de bundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nda ısrarcı ancak HP de eğer hükümette olacaksa İçişleri Bakanlığı'nı bırakmama eğilimi içinde..

İçişleri'nde Baybars olmayacak

Bu arada İçişleri Bakanlığı koltuğu hangi partide kalırsa kalsın bakan koltuğundaki ismin değişeceği konusunda bir beklenti hakim... Saner ve Baybars'ın imar planı konusundaki anlaşmazlıkları burada en büyük etken... İçişleri Bakanlığı HP'de kalsa bile Ayşegül Baybars'ın yerine bir başka ismin bu koltuğa oturacağı ancak Baybars'ın başka bir bakanlıkta yine Bakan olarak kabinede görev alabileceği dillendiriliyor.    

UBP erken seçim ihtimalini gündeme aldı 

UBP'de ise Saner dar bir kadro ile hükümet çalışmalarını sürdürüyor... Nazım Çavuşoğlu, Dursun Oğuz, Olgun Amcaoğlu ve Özdemir Berova ile dün gece geç saatlere kadar değerlendirmeler yapan Saner'in HP ile koalisyon pazarlıklarını bugün de sürdüreceği ancak bir sonuç alınamaması durumunda erken seçim için start verilmesinin üzerinde duruldu.

KAYNAK : SES KIBRIS

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