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İkisi de hoşgörü istedi

Hükümetin üç ortağı Dörtyol Spor Kulübünün gecesinde buluştular. Üçlü koalisyon hükümetini oluşturan UBP-DP ve YDP'nin liderlerin neşeli halleri dikkat çekti.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:44
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İkisi de hoşgörü istedi
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ÖZEL HABER

Hükümetin üç ortağı Dörtyol Spor Kulübünün gecesinde buluştular. Üçlü koalisyon hükümetini oluşturan UBP-DP ve YDP'nin liderlerin neşeli halleri dikkat çekti.

Sosyal medyada fotoğrafın yayılmasının ardından vatandaştan büyük tepki geldi.

Fotoğrafla ilgili Ersan Saner ve Erhan Arıklı açıklamalarda bulundu.

Erhan Arıklı şunları söyledi:

Dün akşam çekilen bu fotoğraf, birileri tarafından speküle edilmeye devam ediliyor.

Bugün bir TV Kanalında da açıkladım. Bu fotoğraf, Kıbrıs Türk Kültürünün, hoşgörüsünün şahane bir  resmidir. 

Biz siyasiler, Meclis başta olmak üzere siyasi arenada en sert şekilde birbirimizle kavga edebiliriz. Ama sosyal bir ortamda bir araya geldiğimizde birbirimize hiç bir şey olmamış gibi saygı ve sevgi çevresinde davranırız. Meclis Genel Kurulunda kavga eder, arkada Kuliste yan yana oturur çay kahve içer, sohbet ederiz.

Dünyada bu hoşgörünün eşi ve benzeri yoktur. 
Dün Hükümet bozuldu. Ortaklar nezaket çerçevesinde birbirlerine bir takım eleştirilerde bulundular. 
Akşam da tesadüfen bir spor kulübünün yemeğinde bir araya gelindi. Önce ben  hem Başbakanın hem de Fikri Ataoğlunun masasına gidip onları ve maliyetini selamladım.

Daha sonra onlar da benim ve maiyetimin oturduğu masaya gelip bizi selamladılar.

Bu resmi Kıbrıs Türkünün hoşgörü ve samimiyeti olarak göstermek yerine, farklı bir şekilde lanse etmek,  iyi niyetle bağdaşmaz.

Gelin bu hoşgörü ortamını bozmayın...

Siyasetin, diğer ülkelerde görülmeyen hoşgörü,  dostluk ve kardeşlik  ortamımızı bozmasına izin vermeyin...

Yoksa çok şey kaybederiz...

Saner şunları söyledi:

Bu gece Gazimağusa’da bir çok kişinin herkesin gittiği bir restoranda  Dörtyol Spor kulübünün düzenlediği bir etkinlikte hükümet ortağımız iki partinin Genel Başkanları ile karşılaştık.Çok kısa süre konuştuk. Küs değiliz. Dostluk, insani ilişkiler başka hükümet başka bir şeydir. BU durum diğer parti başkanlarımızla da olabilir. Bunun sosyal medyada istismar edilmeye çalışılmasını hayretle karşıladığımı belirtir herkese sevgi ve saygılarımı sunarım..

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