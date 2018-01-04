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İkisi de teminatla serbest kaldı

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Girne’de 24 Aralık’ta yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin aleyhindeki soruşturma tamamlandı

04 Ocak 2018 Perşembe 10:28
İkisi de teminatla serbest kaldı
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından 24 Aralık tarihinde Girne’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Craig Michael Barnett ve Melike Gözde Şahin aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

Barnett ve Şahin aleyhlerinde getirilen 3 gram Hint Keneviri “Alma-tasarruf”  davalarını kabul etti.

Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmalarına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram mahkemede verdiği ifadede, zanlıların 24 Aralık tarihinde Girne ‘de gerçekleşen operasyonda yakalandıklarını anımsattı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar aleyhinde 9 gündür yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

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