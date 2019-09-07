İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı

Sanal bet operasyonuyla ilgili iki yıldır aranan Fatih Eryılmaz ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanı'nda yakalandı. Zanlı mahkemeye çıkarıldı.

OPERASYON 2017'DE YAPILDI

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 2017 tarihinde Girne’de bir işyerine düzenlenen operasyonda milano isimli site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Mesele ile ilgili söz konusu tarihte 5 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma sonrası yakalanan şahısların teminatla serbest bırakıldığını operasyon kapsamında Fatih Eryılmaz’ın da tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

ERCAN'DA YAKALANDI

Polis, zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirterek gözaltına alınan zanlının ifade verdiğini ve ifadesinin araştırılacağını açıkladı.

Zanlı iki gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)