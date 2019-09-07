Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...

İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:12
İki yıldır aranan Fatih Eryılmaz Ercan'da yakalandı

Sanal bet operasyonuyla ilgili iki yıldır aranan Fatih Eryılmaz ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanı'nda yakalandı. Zanlı  mahkemeye çıkarıldı.

OPERASYON 2017'DE YAPILDI 

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 2017 tarihinde Girne’de bir işyerine düzenlenen operasyonda milano isimli site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Mesele ile ilgili söz konusu tarihte 5 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma sonrası yakalanan şahısların teminatla serbest bırakıldığını operasyon kapsamında Fatih Eryılmaz’ın da tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

ERCAN'DA YAKALANDI

Polis, zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirterek gözaltına alınan zanlının ifade verdiğini ve ifadesinin araştırılacağını açıkladı.

Zanlı iki gün poliste tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fatih Eryılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yalçın 2019-09-07 21:28:31

Yine aldılar alakasız birini dışarı çıkıp sorsanız bu sitelerin sahiplerini bilir herkes

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Darpçı koca mahkemeye çıkarıldı
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü
Geçitkale’ye 4 kg. Yağış düştü
YDP, EL-SEN ile Mutabakat Metni İmzalanmasını Eleştirdi
YDP, EL-SEN ile Mutabakat Metni İmzalanmasını Eleştirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim