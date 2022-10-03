İklim değişikliği deniz seviyelerini yükseltiyor

Coulson'a göre, erime devam ettikçe ve su küresel okyanuslar etrafında yeniden dağıtıldıkça, deniz seviyesi eşit şekilde yükselmiyor.

Her buzul ve buz tabakası benzersiz bir deniz seviyesi değişimi modeline sahip ve bu modeller deniz seviyesindeki parmak izleri olarak biliniyor.

Ancak yarım yüzyılı aşkın araştırmaya rağmen, bu parmak izleri hiçbir zaman kesin olarak tespit edilmemişti.

Önceki tahminleri doğruluyor

Yeni çalışma, deniz seviyesi değişiminin jeofizik tahminlerinin doğruluğunu teyit ediyor ve önümüzdeki on yıllar ve yüz yıl boyunca deniz seviyesinin yükselmesi tahminlerini doğruluyor.