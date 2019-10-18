İklim değişikliğine dikkat çektiler

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Anafartalar Lisesi Öğrencileri , iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Girne Anafartalar Lisesinde toplanan gençler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Girne Atatürk ve Ziya Rızkı Caddelerinde, sloganlar atarak yürüdü.

Gençler Girne Kordonboyu’ndaki Atatürk Anıtı önünde ise İngilizce ve Türkçe olarak hazırladıkları metni paylaştı.

Metni, Anafartalar Lisesi Öğrencisi Ezgi Günay ve 19 mayıs Türk Maarif Koleji Öğrencisi Deren Sanıvar okudu.

Metinde, günümüzün ve yakın geleceğin en büyük sorunlarından birinin, havanın kirletilmesi ve buna bağlı oluşan iklim değişiklikleri olduğu vurgulandı.

Metinde iklim değişikliğiyle yağış rejiminin değiştiği, bunun su sıkıntısına neden olduğu, bazı bölgelerde seller ve taşkınlar meydana geldiği, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı bölgelerinin ve özellikle deltaların zarar gördüğü de kaydedildi.

Kıbrıs’ın çok güzel bir doğaya sahip olduğu dile getirilen metinde, doğanın yok edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Metinde; “Sel suları daha fazla can almasın. Yaşadıklarımız ve kentimizin içinde bulunduğu durumdan artık ders alalım, trafikte daha fazla eksoz solumayalım. Girne ve diğer bölgeler daha fazla betonlaşmamalıdır.”diyen öğrenciler, doğanın en iyi şekilde korunmamasının bedelinin çok ağır olacağını vurguladılar

(BRT)