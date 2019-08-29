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İkramiye devretti!

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:48
İkramiye devretti!

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

Çekilişte e 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 47869 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarın itibarıyla satışa sunulacak..

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına  ulaşabilirsiniz. Resmi adresten biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

SM/HY

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Anahtar Kelimeler:
Ikramiye
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