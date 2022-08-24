İktidar yemek molasında, CTP'li vekiller ise konuşuyor!

ÖZEL HABER

Meclis Genel Kurulunda CTP’li vekillerin eleştirileri ve soruları devam ederken, hükumet kanadı meclis genel kurulunu terk etti.

Gündem Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, UBP’li vekiller meclisten ayrılmadı. İktidar kanadının meclis oturumunda ilgili yasa tasarısını oylama ısrarı nedeniyle oturumun gece yarısına kadar dürmesi bekleniyor. Öte yandan UBP’li vekiller oturuma yemek molası verdi. Meclis kürsüsünden şu sıralarda konuşma yapan CTP milletvekili Erkut Şahali ise kürsü konuşmasında “sensiz bir kişi eksiğiz” diyerek herkesi eyleme katılmaya çağırdı.