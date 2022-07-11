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İlaç fiyatlarına zam geldi!

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Türkiye’de yürürlüğe giren ilaç zamlarının 9 Temmuz Cumartesi gününden itibaren KKTC’deki sistemlere yansıtıldığını açıkladı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:46
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İlaç fiyatlarına zam geldi!
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de 8 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren ilaç zamlarının, 9 Temmuz tarihinden itibaren KKTC’deki sistemlere yansıtıldığını duyurdu.

Öksüz, “İlaç zamlarının sorumlusunun tekrardan biz eczacıların olmadığını hatırlatırmak isterim. Düşünün ki kendi ülkenizdeki ilaç fiyatlarına gelecek olan zam sizin elinizde değil. Bundan daha acı ve yetkisiz bir durum olamaz. Bu durumda asla kabul edilemez!” dedi.

Öksüz, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Ama artık bu konuda bugüne kadar yapılmayanı yapacağımızı belirtmek isterim. Ülke yasalarımız çerçevesinde fiyatlara gelecek olan zammın kontrolü artık elimizde olacak, bir gün sabah uyandığımızda ekranlarımızda farklı fiyatlar görmeyecek ve vatandaşa artık ne gün zammın geleceğini önceden bildirecek yazılım için adım atıyoruz.

Vatandaş ile her gün eczacı karşı karşıya gelmektedir. Vatandaşın haklı isyanını her gün eczacı göğüslemektedir. Kimse kusura bakmasın, hem vatandaş hem de eczacı artık bu konuya boyun eğmeyecek. Tüm gelişmeleri yakında detaylı şekilde açıklayacağız.”

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