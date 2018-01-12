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İlaç kalıntıları vatandaşı isyan ettirdi

Marketten satın aldığı enginarın içindeki ilaç kalıntıları vatandaşı isyan ettirdi

12 Ocak 2018 Cuma 11:00
İlaç kalıntıları vatandaşı isyan ettirdi
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Diyalog'tan Pelin Yükselay'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de sakin Şemi Mutsuz, geçtiğimiz gün bir marketten aldığı enginarların yaprak aralarında kırmızı renkte ilaç kalıntıları olduğunu fark etti. Bunun üzerine Diyalog Gazetesi’ne gelen Şemi Mutsuz, hem aldığı enginarı muhabirimize gösterdi hem de konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. 

Mutsuz, KKTC halkına değer verilmediğini savunarak, bu ürünlerin market raflarında nasıl yer aldığını sordu. 

“Paramızla zehirleniyoruz” diyen Mutsuz, devletin ürün analizlerine yeteri kadar önem vermediğini ileri sürdü.

Gıda denetimlerinin yeterli düzeyde yapılması gerektiğini  dile getiren Şemi Mutsuz, ilgili birimleri halkla dalga geçmekle suçladı. 

Ülkedeki kanser vakalarının artışına da dikkat çeken Mutsuz, “Biz ilaç kalıntısını fark ettik, ürünü tüketmedik. Ancak fark etmeden tükettiklerimiz hayatımızı tehlikeye sokuyor” diye konuştu. 

Enginar, analize gönderildi!

Diyalog muhabiri Şemi Mutsuz’dan aldığı enginarın analizinin yapılmasını istemek üzere Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal’la iletişime geçti.  Enginarı inceleyen Tarım Dairesi Müdürü, ürünün hemen kalıntı analizi yapılmak üzere laboratuvara gönderildiğini, sonucun bugün öğle saatlerinde çıkacağını belirtti. 

Ünsal, ürünün analiz sonuçlarının yapılana kadar, ilgili marketten satışının durdurulduğu bilgisini de muhabirimizle paylaştı. İlacın ‘salyangoz ilacı’ olduğunu düşündüklerini de kaydeden Ünsal, ‘salyangoz ilacı bile olsa, yerden atılması gereken bir ilaçtı. Nasıl oldu da bu şekilde enginarlara nüfuz etti araştıracağız ve üretimi yapan kişiye de ulaşacağız’ ifadelerini kullandı. 

Marketten satın aldığı enginarın içindeki ilaç kalıntıları vatandaşı isyan ettirdi.

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Doğru Söz 2018-01-12 12:04:10

Memlekette Devlet yok. Denetim yok. Kontrolculuk, komisyonculuk olmuş. Kişilikli insan gıtlığı var. Bu zihniyetleri seçenlere daha beter olsun!

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