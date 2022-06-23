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İlaç yardımı vatandaşlara ulaştırıldı

23 Haziran 2022 Perşembe 23:26
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İlaç yardımı vatandaşlara ulaştırıldı
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Taşkent Doğa Parkı tarafından yapılan açıklamada, Eczacılar Birliği tarafından bağışlanan ağrı kesiciler, yara yanık kremleri, göz serumları, göz kremleri, gazlı bezler, izotonikler ve daha fazlasının Taşkent Doğa Parkı tarafından Topçuköy'de kurulan Acil Müdahale Noktasına teslim edildiği de ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Bölgede olup ihtiyacı olan herkesin temin edebilir. Daha fazla bilgi için 1190'ı arayabilirsiniz... Eczacılar Birliği'ne bu değerli katkıları için teşekkür ederiz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Eczacılar BirliğiIlaçYanın
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