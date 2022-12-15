İlaçlara kur zammı

Türkiye'de ilaç fiyatlarını belirleyen Euro sabit kuru yüzde 36,77'lik artışla 10,75 T'ye çıkarıldı.

Zamlı tarife eş zamanlı olarak KKTC eczanelerinde de uygulanmaya başlanacak.

Mevcut ilaç kuru ile güncel kur arasındaki uçurum, bu yıl geçici kararla üçüncü kez artışı beraberinde getirdi.

Daha öncede temmuzda da yüm ilaçlara yüzde 25'lik artış kararı alınmıştı.

KKTC, ilaç ihtiyacının yüzde 75'inin Türkiye'den karşılarken bu zam, yanlızca Türkiye'den gelen ilaçlara uygulanacak.

Avrupa menşeli ilaçlar veya gıda takviyeleri için zam geçerli olmayacak.

Kaynak: Halkın Sesi