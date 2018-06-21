İlaçtaki büyük tehlike!

Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberine göre, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, KKTC’ye kaçak yollardan girişi olduğundan şüphelenilen ve bağımlılık yapan yeşil reçeteli ilaçların son dönemlerde ülkedeki artışına dikkat çekerek, psikiyatrist dışında antidepresan veya bağımlılık yapan birtakım ilaçları yazan doktorların da takibe alınması gerektiğini kaydetti.

“Bağımlılık yapan ilaçları uzmanlar dışındaki doktorlar da yazıyor”

Bağımlılık yapan ilaçların tamamını bu alandaki uzmanların yazması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, “Uzmanı olmayan doktorların bunları yazmaması gerekir. Xanax, Diazem ve kodeinli tablet gibi bazı ilaçları genel pratisyenler, cerrahi, dahiliye ve fizik tedavi uzmanları da yazabiliyor. Bu doğru bir yol değil. Hal böyle olunca bu ilaçların gelişigüzel yazılmaları da söz konusu olabiliyor. Bu da beraberinde bu ilaçların suiistimalini getiriyor” dedi. Kodeinli veyahut bağımlılık yapan ilaçları psikiyatrist dışında sık sık yazan hekimlerin de takibinin yapılmasının gerektiğine değinen Çakıcı, bu ilaçların kontrolsüz kullanımının tehlikelerinin ciddi boyutta olabileceğine işaret etti.

"Bazı eczanelerden antidepresan ve bağımlılık yapan ilaçlar kolaylıkla tedarik ediliyor"

Bağımlılık yapan ilaçlardaki bir diğer önemli sorunun da bu ilaçların gizli yolla tedarikinin yapılabilmesi olduğuna dikkat çeken Çakıcı şöyle konuştu: “Bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Tam olarak nedenini bilmesek de bu ilaçların bir şekilde reçetesiz olarak kullanıcıların eline geçebildiğini de görüp, duyuyoruz. Bazı eczanelerden de alınabildiğini ve kullanıldığını da biliyoruz, her eczane için geçerli olmasa da. Bu doğru değil, ancak yeşil reçeteye tabi olanların ve diğer antidepresanların kontrollerinin ve takibinin yapılabilmesi gerekmektedir.”

"Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu KKTC’ye kaçak yolla da giriyor"

Yine antidepresan veya bağımlılık yapan ilaçların uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu KKTC’ye bir şekilde kaçak yollarla girdiği gözlemlerinin de varlığına dikkat çeken Çakıcı, “Narkotik kontrolü yapılıyor ancak bütün sınırlarda herkesi bu bağımlılık yapan ilaçlarla ilgili kontrol yapmaları imkansız. Aslında bunların da kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu ilaçların ticareti anlamında bakacak olursak burada da bir trafiğin olduğu yaygın kullanımdan dolayı söz konusu gibi görünmektedir” dedi.

"Rehabilitasyon merkezi de eğitim programları da yok"

KKTC’de bağımlılar için bir rehabilitasyon merkezinin dahi olmadığını ifade eden Çakıcı, “B gelişigüzel kullanımı, bu ihtiyaçları önleyip azaltmak için bu kullanıcıların tedavi edilmeleri gerekmektedir. Öncelikle bunun yapılması gerekiyor ancak bizde bunu yapabilecek herhangi bir merkez söz konusu değildir. Şu anda hükümetin önünde böyle bir taslak duruyor. Neden bu proje ilerlemiyor şu anda. Madem biz uyuşturucu ve bağımlılığı azaltmak istiyoruz, neden biz bu merkezi hala açmıyoruz? Uyuşturucu ve reçetesiz ilaç kullanımı ve eğitim programları ne oldu? Bunlar da 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde duruyor. Hükümetin bu konularla ilgili bir planları vizyonları var mı, biz herhangi bir vizyon göremedik” ifadelerini kullandı.

"Bilinçsiz gelişigüzel kullanım, hem fiziki hem psikolojik ciddi zararlar veriyor"

Uzmanlar ve psikiyatristler tarafından kontrollü şekilde yazılmadan kullanılan antidepresanların ve diğer ilaçların ciddi boyutlarda bağımlılık yapma etkisi olduğunun altını çizen Çakıcı, “Bağımlılıktan sonraki bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımlar kişinin fiziğine ve psikolojisine zarar vermeye başlar” diye konuştu.

"KKTC’de depresyon, psikolojik travma, bağımlılık çok yüksek"

KKTC’deki depresyon oranının dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında en yüksek oranlarda olduğuna dikkat çeken Çakıcı, ülkede %23 depresyon oranının olduğunu vurguladı. Çakıcı, “Psikolojik travma oranı, kumar, uyuşturucu bağımlılığının oranı yüksek.

Ülkede bunları tedavi edebilecek merkezler de olmayınca, insanlar kendi kendilerini tedavi etmek için kontrolsüz bir şekilde bu tarz ilaçlara başvurmaya başlıyorlar. Ülkede eğitim, farkındalık ve önlem programlarının da olmaması, bu tarz ilaçların kötüye kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığı da günden güne maalesef artacaktır” dedi.