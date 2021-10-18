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İlber Ortaylı’dan ‘Doğu Akdeniz’ uyarısı

Tarihçi İlber Ortaylı, Doğu Akdeniz’in önemine değinerek, 'Yaşamak için denizlerimizi kontrol etmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:36
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İlber Ortaylı’dan ‘Doğu Akdeniz’ uyarısı
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Tarihçi İlber Ortaylı, Doğu Akdeniz'in önemine değindi.  İnebahtı Deniz Savaşı'nın sonuçlarına yer verdiği Hürriyet Gazetesi'nde dünkü yazısında Ortaylı, İnebahtı Savaşı'nın Avrupa'nın kurtuluşu ve ikbalinin başlangıcı olarak kutlandığını anlattı. Ortaylı, “Avrupa'nın batısı ve Hıristiyan Akdeniz, Doğu'yu Türklerin kontrol etmesinden o gün rahatsızdı. Halen de öyledir. “ ifadelerini kullanarak FETÖ kumpaslarına dikkat çekti.

“Son 30 yılda Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki hâkimiyeti, güçlenmesi bunun için hatta yurtiçinde tahripkâr bir güruhun muzır faaliyetlerle donanmanın içine sızması bu gerçeği gösteriyor; Doğu Akdeniz her zaman önemlidir.”

Ortaylı “Türkler burada istenmez ama artık bu coğrafyadadır. Yaşamak için denizlerimizi kontrol etmek zorundayız.” uyarısında bulundu.

Ortaylı'nın yazısı şöyle:

“İspanya tarihinde İtalyan devletlerinde Avrupa'nın kurtuluşu ve ikbalinin başlangıcı olarak kutlanır. Osmanlı donanmasının Uluç Ali Paşa komutasında çekilmesiyle bitmiştir.

450 yıl evvel ekimin ilk haftasında Yunanistan'ın bugünkü Preveze Körfezi'nin dışında yer alan Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında geçen deniz savaşı, iki tarafta ağır tahribat ve Osmanlı donanmasının Uluç Ali Paşa komutasında çekilmesiyle bitmiştir. Donanmanın durumu payitahttakileri çok olumsuz etkiledi. Sağ kalanlara verilen terfi ve yapılan yeni tayinlerin dahi lağvedildiği biliniyor.

KIBRIS'A YÖNELMEK İSTEDİ

İspanya'nın başını çektiği donanmanın komutanı Don Juan de Austria, V. Carlos'un Regensburglu (Ratisbon) bir burjuva ailenin kızından evlilik dışı çocuğuydu. Yeteneklerinden dolayı kardeşi kral II. Felipe tarafından çok korunmuştur. Papalık donanmasına Prens Colonna ve Venedik'e ise Veniero komuta ediyordu. Don Juan aslında kendi açısından isabetli bir kararla Osmanlı donanması kış için İnebahtı (Lepanto, Yunancası Nafbaktos) civarına demirlemişken, Haçlı donanmasının doğrudan Kıbrıs adasına yönelmesini istemişti. Diğerleri ise o anda Osmanlı donanmasını saldırıyla yok etmek fikrindedir.

Anahtar Kelimeler:
İlber OrtaylıDoğu Akdeniz
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