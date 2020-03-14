İlçe Emniyet Kurulları ve Belediyeler Görevde Olacak

İçişleri Bakanlığı, 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar kapsamında İlçe Emniyet Kurullarının her ilçede kapalı olması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimleri yapmak üzere Kaymakamlık, Polis ve Belediye Zabıtalarının işbirliği içinde görevde olacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca kapalı olaması gereken iş yerleri ile ilgili gerekli denetimler, İlçe Emniyet Kurullarınca yapılacaktır. Halkımız, Bakanlar Kurulu kararlarına uymayan iş yerleri hakkında ihbarda bulunmak için 7/24 esasına göre çalışacak olan ihbar hatlarına ulaşabilirler.

İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hatları Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8637184 Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8690769 Girne İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0548 8592901 Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0533 8710556 İskele İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8551179 Lefke İlçe Emniyet Kurulu İhbar Hattı : 0542 8500207 İlçe Emniyet Kurullarının dün gerçekleştirdiği toplantılarda her ilçede hijyen, dezenfekte çalışmalarının nasıl sürdürüleceği ve acil belediye hizmetlerinin (sağlık, temizlik, zabıta, salhane, defin, vidanjör ve benzeri acil hizmetler) aksamadan devam edebilmesi, sağlık ve hijyen tedbirlerinin genişletilebilmesi ayrıca kamu sağlığını ön planda tutularak ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak gerekli denetimlerin yapılabilmesi için her belediye kendi idari düzenlemesini yaparak söz konusu görevleri yerine getirecektir