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İlçelerin vekil sayıları açıklandı

23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde ilçelerden seçilecek milletvekili sayıları belirlendi.

26 Kasım 2021 Cuma 09:28
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İlçelerin vekil sayıları açıklandı
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Listeye bakıldığında en dikkat çekici nokta Güzelyurt'un sayısı oldu.

Yıllar içerisinde ciddi bir düşüş gösteren nüfus nedeniyle neredeyse her seçim milletvekili sayısı düşen Güzelyurt bölgesi bu seçimlerde de 1 milletvekili daha kaybetti.

Güzelyurt'tan bu seçimde 3 milletvekili çıkarılacak. Diğer bölgelere bakıldığında ise Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5 ve Lefke 2 milletvekili çıkaracak.

1998 seçimlerinde 7 vekile kadar çıkan ancak yıllar içinde büyüyemeyen ve diğer ilçelere sürekli göç veren Güzelyurt 3 vekile kadar düştü. Bölgenin ileri gelen kişileri bu düşüşe isyan ederken hem yatırımsızlık hem de insanların başka bölgelere göçünün sonucu olarak bu rakamların ortaya çıktığı ifade edildi. Girne ise her seçimde yükselişini sürdürüyor. 10 olan vekil sayısı bu seçimde 11'e yükseltildi.

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