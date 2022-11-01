İlginç İddia: "Tatar, raporun yayımlanmasına engel oluyor"

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CTP Genel Sekreteri Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV'de Çiğdem Aydın'a konuk oldu.

Akansoy programda ilk olarak TPİC'den petrol alınacak olmasını değerlendirdi.

'TPİC'in etrafında rant sarmalı oluştu' diyen Akansoy, açık ve şeffaf bir düzenleme yapmadan, ihale usülü ile yakıt alınacağına, doğrudan alıma gidilerek, bilmediğimiz pazarlıklarla yakıt alınıyor' diye konuştu. Akansoy 'bu da elektrik faturalarının çok yüksek olduğu ve de olacağı anlamı taşıyor' dedi.

Akansoy şöyle devam etti:

"KIB-TEK'te mafya var çökerteceğiz açıklamasıyla hükümet bugünlere kadar geldi. Halbuki ihaleye çıksalar, açık ve şeffaf çözüm üretebilirler. Zayıf, güçsüz, sözünü geçirmeyen bu hükümet birileri tarafından teslim alındı. Bazı şirketler hükümeti parmağında onatıyor. Somut olarak size bilgi veremem ama olan bu. Zamanında Başbakanlık Denetleme Kurulu göreve başlamalıydı bu konuda. Yapılmadı. Bugüne bu sorun çözülebilirdi. Halkın cebinden para çalıyorlar. Konunun çok iyi bir şekilde soruşturulup, sorumluların yargılanması gerekiyor. Ama bu hükümette o irade yok"

"Sayıştaylık raporu hazır, Tatar yayımlanmasını engelliyor"

Sayıştaylığın son yaşanan akaryakıt temini ile ilgili KIB-TEK raporunu tamamladığını da belirten Akansoy, raporun yayınlanmasının Cumhurbaşkanı Tatar tarafından engellendiğini savundu.

Akansoy, şöyle devam etti:

"Bunun açıklanması ise üst düzey merciler tarafından engelleniyorlar. Milyonlarca liralık bir zarardan bahsediliyor bu raporda. Bu raporun yayınlanmasını engelleyen ise kulislerde Sayın Tatar olarak konuşuluyor. CTP bunun üzerine gider ama. Seçim öncesi bu raporu açıklamayın demiş Tatar. Bu da raporda ciddi anlamda yolsuzluk olduğu anlamını taşır. Sayıştaylık bir Meclis müessesidir. Biz CTP olarak bu Sayıştaylık raporunun açıklanmasını istiyoruz. Kim ne yaptı, temiz bir toplum için öğrenmek istiyoruz"

Sayıştaylığa çağrı...

Programda Sayıştaylığa da çağrı yapan Akansoy, 'süratle raporu paylaşın' dedi. CTP olarak baskıya devam edeceklerini ve raporun yayımlanmasını sağlayacaklarını söyleyen Akansoy, 'halk nasıl soyulmuş, kimler tarafından soyulmuş hepimiz göreceğiz' dedi.