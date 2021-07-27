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Ilık: “Benim haricimde herkes şaşırdı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Çelebi Ilık görevinden alındı.

27 Temmuz 2021 Salı 08:42
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Ilık: “Benim haricimde herkes şaşırdı”

Görevden alınan Ilık, Gündem Kıbrıs WEB TV’de Çiğdem Aydın’a açıklamalarda bulundu.

Çelebi Ilık görevinden alınmasıyla ilgili, “Benim haricimde herkes şaşırdı. Ben bunu bayramdan önce anlamıştım” dedi.

Ilık’ın açıklamalarından satır başlıkları şu şekilde:

"Benim haricimde herkes şaşırdı. Ben bunu bayramdan önce anlamıştım. Benim yerime Afet Hanım’ı müsteşar olarak atayacaklardı. Bunu bana Afet Hanım’ın eşi söyledi. Bakanlık konusunda yanlışlık yapıldı.  Afet Hanım ne bakanlık ne müsteşarlıkla tav olacak biri değildir. Afet hanım kendi doğrularından şaşmayan biridir. Afet hanıma bakanlık sözü verildi ve MYK’da böyle karar alındı. Afet hanım çok düzgün  ve hanımefendi birisidir."

AFET ÖZCAFER BÜYÜK BİR KAYIP

Afet Özcafer’in DP’den istifasını da değerlendiren Çelebı Ilık şunları söyledi:

"Afet hanımın istifa etmesi yazık oldu. Karakterli bir kişilik. İnsan kazanmak önemli. Siyasi partiler insanın üstüne insan katarak bir şeyler kazanır. Afet hanım büyük bir kayıp."

Son Güncelleme: 27.07.2021 08:44
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