Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin
Kötü ağız kokusunu hafife almayın
Kötü ağız kokusunu hafife almayın...
Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?
Öyle faydaları var ki...

İlk 3 ay ödemesiz tatil kredisi

Kıbrıs Vakıflar Bankası, ilk üç ay ödemesiz ülkedeki otellerde için kredi sunmaya başladı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 13:55
615 Okunma
İlk 3 ay ödemesiz tatil kredisi

Kıbrıs Vakıflar Bankası, ilk üç ay ödemesiz ülkedeki otellerde için kredi sunmaya başladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar Bankası ülkedeki turistik tesislerde konaklama şartıyla sunulan kredi ile ilgili protokol imzalandı. İmza töreninde Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

İmzalanan protokole göre, tatil kredisi için 30 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek, kredi 15 bin TL’ye kadar olup ilk üç 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve faiz oranı aylık yüzde 0.50.

Bahse konu krediyi alabilmek için tatil için seçilen tesisin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve güvenlik sertifikası almış olması gerekiyor, başvuruda turistik tesisten ve/veya seyahat acentesinden rezervasyon dökümü talep edilecek.

Protokole Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel imza attı.

Törende yaptığı konuşmada Başbakan Ersin Tatar, protokolün hem ülkedeki turistik tesislere hareketlilik getirmek hem de ülke insanına tatil imkanı sağlama düşüncesiyle tasarlandığını söyledi.

Kıbrıs Vakıflar Bankasının ucuz kredi imkanının başka bankalara da örnek olması temennisinde bulunan Tatar, 2019’da vatandaşın ülkedeki turistik tesislerdeki gecelemesinin 50 bin civarında olduğunu, yurt dışı tatil imkanının düşmesiyle 2019’daki geceleme sayısının geçilmesini umduğunu dile getirdi.

KKTC’nin koronavirüs salgını açısından en güvenli ülke olduğuna işaret eden Tatar, dışa açılımla birlikte bir takım sıkıntıların olabileceğini ancak bunların engellenmesi için Hükümetin gereken tedbirleri alacağını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, covid-19 salgını nedeniyle halkın evlerine kapanma zorunda kaldığını, kredi paketinin vatandaşa yerli otellerde tatil yapma imkânı sağlamak için Vakıflar Bankası’yla geliştirildiğini anlattı.

Üstel, kredi imkanıyla hotellere hareketlilik ve seyahat acentelerine ivme kazandırmayı da umut ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan, Kıbrıs Vakıflar Bankası olarak pandemi süresince katkı koyma bakımından öncülük yaptıklarına inandıklarını söyledi.

Beykan, hem tatil imkanı sunma hem de acente ve otellere bir katkı aktarabilmek adına kredi teklifinin geliştirildiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 08.06.2020 14:06
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarTurizm Ve Çevre BakanlığıKıbrıs Vakıflar Bankas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi
Eylemciler Arasından Bir Grup Hükümet Yetkilileriyle Görüşmek Üzere Meclise Girdi
Akıncı'dan başsağlığı mesajı
Akıncı'dan başsağlığı mesajı
ABD’de ikinci George Floyd vakası
ABD’de ikinci George Floyd vakası
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim