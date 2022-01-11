İlk 48 Saat Artçı Depremler Bekleniyor

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, bugün sabah saatlerinde Kıbrıs’ta meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğuz Vadili, Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin saat 03:07’de adanın batısında 36 metre derinlikte ve 6.2 şiddetinde meydana geldiğini söyledi.

Depremlerin ardından artçı depremlerin meydana geldiğine dikkat çeken Vadili, ilk 48 saatte depremin daha yoğun olduğunu ve giderek şiddetinin ve aralığının azaldığını vurguladı.

Sabahki depremin ardından 3.1 büyüklüğünde bir artçı depremin kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Kaynak : Haber Kıbrıs