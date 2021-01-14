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İlk aşılar yarın devletin zirvesine yapılıyor

KKTC’de Koronavirüs aşılarının yapılmasına yarın başlanacak.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:54
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İlk aşılar yarın devletin zirvesine yapılıyor

KKTC’de Koronavirüs aşılarının yapılmasına yarın başlanacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, Acil Durum Hastanesi’nde Koronavirüs aşılarının ilk dozu yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’nın, bugün sabah Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini açıklamasının ardından KKTC’de de aşılama süreci yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye saat 11.15’te, Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşılar yapılacak. 

Başbakan Saner bugün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini belirtmişti.

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