“İlk Ders” Çavuşoğlu'ndan

Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl törenle açıldı. Yeni akademik yılın ilk dersi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından verildi.



Törene, Çavuşoğlu’nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, diğer üniversitelerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Final Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, törende açılış konuşmasını yapan Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, 2019-2020 Akademik Yılı’na 7 fakültede toplam 19 lisans programı, 2 yüksekokulda toplam 4 lisans programı ve 2 yeni yüksek lisans programıyla başladıkları belirtti.

Öztoprak, üniversitenin, ülkeden, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden olmak üzere toplam 41 ülkeden bin 428 öğrencisi ve bu öğrencilerinin yüzde 38’inin uluslararası öğrenci olduğunu söyledi. Öztoprak: “Öğrencilerimize kaliteli eğitim verebilmek için iyi bir akademik kadro ve altyapı oluşturduk. Yeni öğrencilerimizin de katılımıyla ailemiz büyüyor. Eğitim alanındaki tecrübelerimiz ve güvenilir alt yapımız ile genç ve dinamik olmanın avantajı sayesinde daha emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Öztoprak’ın ardından konuşmasını yapan Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel ise yeni gelen öğrencilerle birlikte büyüyerek akademik çalışmalarına devam ettikleri belirtti. Öztoprak, bu yıl ilk mezunlarını verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Taşel, Final Üniversitesi mezunlarının, dünyanın dört bir yanında önemli görevler alan diğer Final mezunları ile kariyer hayatlarına başlayacak olmanın avantajını göreceklerini söyledi. Burada bulunan farklı ülkelerden öğrencilerin KKTC’yi tanıyarak, kendi ülkesine geri döndüğünü ve gittikleri ülkede de KKTC tanıtımını yaptığının altını çizen Taşel, bu önemin farkında olmak gerektiğini vurguladı.