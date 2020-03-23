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İlk ders zili ne zaman çalacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu eğitimde yaşanan kayıplar konusunda açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:20
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İlk ders zili ne zaman çalacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı GündemArtı programında eğitimde yaşanan kayıplar konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, okullar açıldıktan sonra yaşanan eğitim kayıplarının mutlaka telafi edileceğini söyledi. 27 Mart’a kadar verilmiş olan eğitim arasının sokağa çıkma yasağıyla birlikte 6 Nisan’a uzamış olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bu Bakanlar Kurulu kararıyla da resmileştirileceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, eğitime verilen arada yaşanan ders kayıplarının nasıl telafi edileceğini de anlattı:

“İlk ve orta öğretimde olan çocuklarımızın hiçbir endişesi olmasın. Eğitimdeki kayıpları illa ki gidereceğiz. 3-4 model üzerinde çalışmaktayız. Okulların açılma ihtimaline karşılık sürekli takvimler üzerinde Talim Terbiye kurulumuz sürekli çalışma yapıyor. Gerekirse öğleden sonraları, gerekirse cumartesileri okula giderek, gerekirse ikinci dönem ara sınavlarını yapmayarak, resmi tatilleri de yapmayarak yeni bir akademik takvim oluşturacağız. Ve çocuklarımız hiçbir şekilde derslerini kaybetmeyecek. Gerekirse öğretim yılı uzayacak.”

Gerekmesi halinde yeni öğretim yılının erken başlayacağını ifade eden Çavuşoğlu, “eğitim kayıplarını her türlü telafi edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu “Onikinci sınıfların üniversite sınavına ilişkin ‘rekabet edememe’ endişesinin de farkındayız. Türkiye’de 12. sınıflara ve diğer öğrencilere EBA Sistemi ile online bir eğitim verilmeye çalışılıyor. Biz bu eğitimi için tüm çocuklarımızın ÖSYM numaralarını Türkiye’ye ilettik. Orada onikinci sınıflara açılan sistemin bizim öğrencilerimize de açılmasıyla ilgili mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Kolej giriş sınavlarına ilişkin olarak da kimsenin endişe etmemesini isteyen Bakan Çavuşoğlu, okul zilinin tekrar ne zaman çalacağının henüz kestirilemediğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Ben teneffüsleri bozmayacağım ama ilk dersi çocuklarımıza hasret giderme, sosyalleşme dersi olarak vereceğiz. İlk ders bizden boş” dedi.

(BRT)

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Yorumlar
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Atış Serbest 2020-03-23 13:41:53

Bu balık hafızalı toplu oldukça hiçbir şey değişmeyecek. Siz 13 Marttaki toplantıda 16 Martta online eğitim başlayacak demediniz mi? Şimdi ne sen hatırlan ne de bir Allahın kulu bunun hesabını sorar.

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vatandas 2020-03-23 13:39:21

Şuan eğitim değil sağlık önemli .. bizim şuan yapmamız gereken salgını önlemek ve salgını yok etmek tüm insanlarımız test yapılmalı ve bu süre sonunda ise kendimizi bir süre daha dünyadan izole etmeliyiz

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