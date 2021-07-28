İlk doz aşısını Türkiye’de yaptıranlar dikkat! İkinci doz KKTC’de yapılabilir mi?

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ada TV’de Haluk Doğandor’un sorulularını yanıtladı.

Türkiye’de birinci doz aşısını yaptırıp, KKTC’ye gelenlerin ikinci doz aşılarını KKTC’de yaptırabileceklerini kaydeden Üstel, “Sağlık çalışanlarımızın üçüncü dozları ve vatandaşlarımız için Biontech aşımız bulunmaktadır. Daha fazla Biontech aşısının gelmesi için de girişimlerimiz mevcuttur ve önümüzdeki günlerde aşı gelecek. İlk dozu yaptırdıktan sonra Türkiye’den KKTC’ye gelen insanlarımızın da aşılarını yapacağız. İlk dozu yaptırdıkları tarihi deklare edip, hastanelerimize başvurarak, ikinci doz aşılarını yaptırabilirler” dedi.

Üstel aşıların Girne Akçiçek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Trenyolu Polikliniği, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve İskele bölgesindeki hastanelerde yapıldığını kaydetti.