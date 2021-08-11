Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ihracatı desteklemek amacıyla litre başına 5 TL teşvik primi veriyor.

Geçen yılın ihtiyaç fazlası ürününü elden çıkarılmasıyla bu yılki zeytin üretiminin de önü açıldı.

Türkiye’nin tanınmış zeytinyağı firmalarından birine dökme olarak ihraç edilecek zeytinyağının dolumuna bugün Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası’nda başlandı.

İlk etapta 50 ton zeytinyağı ihraç edilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da dolum yapılan fabrikaya giderek incelemelerde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, eldeki zeytinyağının üretimi engelleme noktasına gelmesiyle birlikte her zaman olduğu gibi Türkiye’ye başvurduklarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Kıbrıs sevdalısı yaklaşımlarıyla üretim fazlası zeytinyağının Türkiye’ye ihraç kapısını bir çırpıda açtıklarını ifade etti.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bugün itibarıyla Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası’nın, elindeki ve üreticideki 250 ton zeytinyağını toplayarak ihraç etmeye başlayacağını ifade etti.

Konjonktür nedeniyle ülkede üretilen ürünlerin ihracında sıkıntı yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın teşvik primi desteğiyle bu yıl zeytinyağının satışını gerçekleştirdiklerini, başka firmaların da dış alıcı bulmaları halinde bu yıl için ihracat desteği sözü verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu zeytinyağı ihracatıyla bu yılki üretimi de engelleyebilecek olan miktarı ülkeden Anavatan’a ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarım Bakanlığı’nın tarım master planı çerçevesinde ithal edilen tüm ürünleri ülkede üretme yönünde bir hedef koyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, üretim fazlasının ihraç edilmesinin işletmeleri belli standartlarda üretime sevk ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, işletmelerin gıda güvenliği açısından gerekli standartları sağlayabilmesi için her türlü teşviki vermeye devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, gelecek yıldan itibaren ülkede sulama suyunun da devreye girmesiyle üretim fazlasının çok ciddi noktaya ulaşacağını, bunun sevindirici bir haber olduğunu, dünyada pandemiyle birlikte tarımın daha da önem arz ettiğini, beslenmenin artan nüfus ve azalan araziler nedeniyle ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Ülkemizin bugüne kadar yorulmamış toprakları suyla buluştuğunda çok daha verimli hale gelecektir. Bizim burada dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ürünü çeşitliliğini de başarmamız gerekiyor ama bunu yaparken de standartlardan hiç vazgeçmememiz gerekiyor” dedi.

Bakan, ülkede üretim yapan üreticilere, üretimin sanayileşmesi ve halka ulaşmasını sağlayan sanayicilere, KKTC Devleti’nin hükümetlerine üreticiler adına teşekkür etti. Çavuşoğlu her sıkıştıklarında sorunlarını aşmak için destek veren başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye yetkililerine teşekkür etti.

İTFAİYECİLER DÜN DÖNDÜ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangının söndürülmesinin de mutluluk verici olduğunu belirterek, Türkiye’deki yangına müdahale için giden ekibin dün akşam geri döndüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, yangın felaketi nedeniyle Kıbrıs Türk hayvancısının elindekini Anadolu çiftçisiyle paylaşma motivasyonuna girerek 200 tıra yakın balya hibesi yaptığını,15 tır balyayı hemen gönderdiklerini, Türkiye arzu ederse 200-250 tırı hemen gönderecek durumda olduklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, bu faaliyetin gerçekleşmesi ve yardımlaşmanın yapılabilmesi için nakliyecilerin tırlardan hiçbir ücret almadan destek verdiklerini, aynı şekilde armatörlerin de ücret almadan görevi yerine getirdiklerini belirterek teşekkür etti.

KKTC üreticisinde, Anadolu üreticisine duyduğu sevdanın bir parçası olarak hayvanlarını kaybeden üreticilere hayvan hibesi yapma noktasında büyük motivasyon olduğunu kaydeden Nazım Çavuşoğlu, Türkiye yetkilileriyle görüşeceklerini ve eğer ihtiyaç vara KKTC üreticilerinden yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı Anadolu’ya göndererek oradaki üretimin devam etmesi adına “okyanusta bir damlamız olsun” tavrıyla yola devam edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, başta hayvancılar olmak üzere KKTC üreticilerinin gösterdikleri fedakarlığın selamlanacak nitelikte olduğunu belirterek, katkısı olanlara teşekkür etti.

Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası sahibi Tevfik Kırımlı da zeytinyağı ihracatına kapı açtıkları için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Üreticinin önünü açtı. Çünkü köylünün yağları elinde kalmıştı. Restoranların ve otellerin pandemi nedeniyle kapanmasından dolayı çok sıkıntı içindeydik. Böylelikle bu sıkıntımız çözüldü. Yeni hasat dönemi için de önümüz açıldı” dedi.

Kırımlı, yeni hasat dönemindeki zeytinyağını da ihraç etmeye devam etmeyi umduklarını sözlerine ekledi.