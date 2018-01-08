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İlk kez 6 partili bir Meclis oluşuyor

2013’te yüzde 69.41 olan seçime katılım oranı dünkü seçimde yüzde 66.2’ye düştü. İlk kez 6 partili bir Meclis oluşuyor...

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:54
İlk kez 6 partili bir Meclis oluşuyor
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KKTC’de dün yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, siyasi partilerin ilçelere göre oyları da belli oldu. Siyasi partiler, ülke genelindeki sıralarını, ilçeler bazında da korudu. UBP, tüm ilçelerde en çok oyu alan parti oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu web sitesindeki verilere göre, Lefkoşa’da UBP yüzde 35.39, CTP yüzde 21, HP yüzde 17.23, TDP yüzde 8.75, DP yüzde 7.83, YDP yüzde 6.95, TKPYG yüzde 2.73, MDP yüzde 0.13, bağımsızlar yüzde 0.25 oy aldı.

Gazimağusa’da UBP’ye yüzde 35.68, CTP’ye yüzde 20.94, HP’ye yüzde 16.99, TDP’ye yüzde 8.65, DP’ye yüzde 7.84, YDP’ye yüzde 7.03, TKPYG’ye yüzde 2.77, MDP’ye yüzde 0.11, bağımsızlara yüzde 0.06 oy; Girne’de UBP’ye yüzde 35.57, CTP’ye yüzde 20.84, HP’ye yüzde 17.16, TDP’ye yüzde 8.80, DP’ye yüzde 7.86, YDP’ye yüzde 7.03, TKPYG’ye yüzde 2.57, MDP’ye yüzde 0.18, bağımsızlara 0.05 oy verildi.

Güzelyurt’ta UBP yüzde 35.93, CTP yüzde 21.22, HP yüzde 16.94, TDP yüzde 8.33, DP yüzde 7.83, YDP yüzde 7.02, TKPYG yüzde 2.63, MDP yüzde 0.11, bağımsızlar yüzde 0.15 oy; İskele’de UBP yüzde 35.99, CTP yüzde 20.97, HP yüzde 17.01, TDP yüzde 8.38, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7.07, TKPYG yüzde 2.60, MDP yüzde 0.14, bağımsızlar yüzde 0.10 oy; Lefke’de UBP yüzde 35.95, CTP yüzde 20.61, HP yüzde 17.14, TDP yüzde 8.47, DP yüzde 8.07, YDP yüzde 7.01, TKPYG yüzde 2.61, MDP yüzde 0.14 oy aldı.

Lefke’de bağımsız aday bulunmuyordu.

İLK KEZ 6 PARTİLİ MECLİS 

Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasındaki 14’üncü milletvekilliği seçimi olan dünkü seçimle, Meclis’e ilk kez 6 parti birden giriyor.

8 siyasi partinin katıldığı seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre yüzde 5’lik barajı 6 parti geçti. UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, DP’nin 3, TDP’nin 3, YDP’nin de 2 milletvekili çıkaracağı hesaplanıyor.

1976’daki seçimde meclise 4, 1981’de 5, 1985’te 4, 1990’da 2, 1991’de 2, 1993’te 4, 1998’de 4, 2003’te 4, 2005’te 3, 2009’da 5, 2013’te ise 4 parti girmişti. 

KATILIM ORANI

190 bin 553 seçmenden 126 bin 196’sının oy kullandığı dünkü seçimde geçerli oy sayısı 5 milyon 360 bin 149.

Katılım oranının yüzde 66.2 olduğu seçimde UBP yüzde 35.58,  CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde 8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68, MDP yüzde 0.13 ve bağımsızlar 0.13 oy aldı.

Seçime katılan bağımsız adaylar Ashraf Faiq’a 357, Osman Zorba’ya 487, Çetin Sadeli’ye 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük’e 293, Cuma Ülker’e 429, Korhan Ekcan’a 415, Gül Çataloğlu’na 564, Ayhan Korel’e 651 ve Ali Sanatkar’a 508 oy verildi.

2013 SEÇİMLERİNDEKİ ORANLAR

KKTC’de bir önceki milletvekilliği seçimi 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı.

Bu seçimin resmi ve kesin sonuçlarına göre, CTP yüzde 38,36 ile birinci sırada çıkmış ve 21 milletvekili çıkarmıştı.

UBP yüzde 27.32 ile ikinci sırayı alarak 14 milletvekili kazanırken, DP-UG yüzde 23.15’lik oy oranıyla 12 milletvekiline sahip olmuştu.

Seçime katılan partilerden TDP yüzde 7.40’lık oyuyla Meclis’te 3 sandalyeyle temsil ediliyordu.

Seçime katılan diğer parti BKP ise yüzde 3.20 oyuyla barajı aşamamıştı. 

2013 seçimlerinde 670 sandık ve 172 bin 803 seçmen vardı. 119 bin 940 seçmen oy kullanmış ve seçime katılım oranı yüzde 69.41 olmuştu.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 17:33
Yorumlar
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N.G. 2018-01-08 20:32:11

YDP ile DP birleşerek mecliste gurup oluştursun ve daha sonra da UBP ile koalisyona girsinler. Bu ülke kısa sürede yeniden seçim yapacak kadar zengin değil.

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