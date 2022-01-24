İlk kez vekil koltuğuna oturacak isimler belli oldu

Aralarında eski milletvekili ve bakanların da bulunduğu bu 19 ismin çoğu, bu dönem ilk kez milletvekilliği yapacak…

Öte yandan son seçim sonucunda Meclis’teki kadın vekil sayısı da 9’dan 11’e yükseldi.

Kadın milletvekillerinin partilere göre dağılımında ilk sırayı 6 vekille Cumhuriyetçi Türk Partisi aldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni 3 kadın vekille Ulusal Birlik Partisi, 2 kadın vekille Halkın Partisi izledi. Toplam milletvekili sayısına göre en fazla kadın vekil Halkın Partisi’nde yer aldı. Halkın Partisi’ne ait 3 milletvekili koltuğunun 2’sine kadınlar oturdu.

7 Ocak 2018 seçimlerinde Meclis’te temsil edilen parti sayısı bu dönem Toplumcu Demokrasi Partisi’nin baraj altı kalmasıyla 5’e düşerken, sadece Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis grubu kuracak sayıda milletvekili çıkardı.

BÖLGELERE GÖRE YENİ VEKİLLER…

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) duyurduğu resmi milletvekili listesine göre, Lefkoşa’da Ulusal Birlik Partisi’nden Ahmet Savaşan, Alişan Şan ve Sadık Gardiyanoğlu; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ürün Solyalı, Devrim Barçın; Demokrat Parti’den Hasan Tosunoğlu; Yeniden Doğuş Partisi’nden Talip Atalay ilk kez milletvekili seçildi. Talip Atalay daha önce Din İşleri Başkanlığı görevi yürütmüştü. Daha önce hem milletvekilliği hem de bakanlık yapan ancak önceki dönem milletvekili olmayan Filiz Besim de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili seçildi.

Gazimağusa’da Ulusal Birlik Partisi’nden: Hüseyin Çavuş; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Şifa Çolakoğlu ilk kez milletvekili seçildi. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan ancak önceki dönem Meclis’te bulunmayan Hakan Dinçyürek de yeniden milletvekili oldu.

Girne’de Ulusal Birlik Partisi’nden Hasan Küçük; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Ongun Talat, Ceyhun Birinci; Demokrat Parti’den Serhat Akpınar; Güzelyurt’ta Ulusal Birlik Partisi’nden Ziya Öztürkler ilk kez milletvekili oldu.

İskele’de Ulusal Birlik Partisi’nden Emrah Yeşilırmak; Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Fide Kürşat ilk kez milletvekili seçildi. Emrah Yeşilırmak, Yenierenköy Belediye Başkanıyken aday olarak Meclis’e girdi.

Lefke ilçesinde ise Ulusal Birlik Partisi’nden Fırtına Karanfil ilk kez vekil koltuğuna oturacak isimlerden oldu.

PARTİLERE GÖRE YENİ VEKİLLERİN DAĞILIMI…

Seçim sonuçlarına göre, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa’da 3’ü yeni 7 vekil; Gazimağusa’da 2’si yeni 6 vekil, Girne’de 1’i yeni 5 vekil, Güzelyurt’ta 1’i yeni 2 vekil, İskele’de 1’i yeni 3 vekil, Lefke’de ise 1 yeni vekil çıkardı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Lefkoşa’da 3’ü yeni 6 vekil, Gazimağusa’da 1’i yeni 4 vekil, Girne’de 2’si yeni 4 vekil, Güzelyurt’ta 1 vekil, İskele’de 1’i yeni 2 vekil ve Lefke’de 1 vekil çıkarmış oldu.

Halkın Partisi’nin Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’deki vekillerinin tümü geçen dönemde Meclis’te yer alıyordu.

Demokrat Parti Lefkoşa’da 1 yeni vekil, Gazimağusa’da 1 vekil ve Girne’de 1 yeni vekil çıkardı.

Yeniden Doğuş Partisi ise Lefkoşa’da 1 yeni vekil ve Gazimağusa’da 1 vekil çıkardı.

KADIN VEKİL SAYISI 9’DAN 11’E YÜKSELDİ…

Son seçimle birlikte Meclis’teki kadın milletvekili sayısı da 9’dan 11’e yükseldi. Kadın milletvekillerinin partilere göre dağılımında ilk sırayı 6 vekille Cumhuriyetçi Türk Partisi aldı. Önceki dönem de Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden milletvekili olan Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli ve Fazilet Özdenefe yanında geçmiş dönemlerde milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan Filiz Besim ve ilk kez milletvekili seçilen Şifa Çolakoğlu ile Fide Kürşat, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kadın milletvekilleri.

Geçen dönem Meclis’te Ulusal Birlik Partisi sıralarında görev yapan Resmiye Canaltay, Yasemi Öztürk ve İzlem Gürçağ Altuğra; Halkın Partisi’nden Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers yeniden seçilirken, geçen dönem milletvekilliği yapan Gülşah Sanverler Manavoğlu bu dönem seçilemedi.

Öte yandan toplam milletvekili sayısına göre en fazla kadın vekil Halkın Partisi’nde yer aldı. Halkın Partisi’nin toplam 3 milletvekili koltuğunun 2’sinde kadınlar oturuyor.