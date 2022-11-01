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İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yaptı!

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde seyir halindeki araç alev aldı.

01 Kasım 2022 Salı 13:02
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İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yaptı!



Polisten yangınla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

Saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Sonay Furkan yönetimindeki KP 075 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli - Ertan Fidan Petrol önlerine geldiğinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı araçta yangın meydana geldi . Yangına, ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler tarafından yangın söndürme cihazları ile  ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.  Yangın sonucu; aracın motor bölümü, göğüs bölümü, ön lastikler ve kaportası yanarak, ön camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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