İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yaptı!

Polisten yangınla ilgili verilen bilgi şu şekilde:

Saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Sonay Furkan yönetimindeki KP 075 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli - Ertan Fidan Petrol önlerine geldiğinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı araçta yangın meydana geldi . Yangına, ilk olarak akaryakıt istasyonunda çalışan görevliler tarafından yangın söndürme cihazları ile ardından olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucu; aracın motor bölümü, göğüs bölümü, ön lastikler ve kaportası yanarak, ön camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.