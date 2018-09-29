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İlk T serisi hız tespit ve güvenlik kamerası Haydar Aliyev caddesine kuruldu

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:03
İlk T serisi hız tespit ve güvenlik kamerası Haydar Aliyev caddesine kuruldu

Hedef takip radarı teknolojisine sahip olan yeni nesil kamera, modüler olan mevcut modellere nazaran yekpare bir tasarıma sahip.

İki gidiş ve iki geliş şeridi bulunan Haydar Aliyev Caddesindeki dört şeritte de hız takibi yapabilme kapasitesine sahip olan kameranın fotoğraf kalitesi 22 megapixel.

Altında 360 derece dönebilen ve 24 saat kayıt yapma özelliği bulunan bir de güvenlik kamerasına sahip olan kameranın haftaya aktif hale getirilmesi planlanıyor. T serisi kameraların, yakın gelecekte farklı noktalara kurulmasıyla sayıları artırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
T Serisi Hız TespitKameraHaber
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Kktc 2018-09-29 10:18:05

Kamera kamera anamızı ağlattınız. Çook önemli ya bu kamera memlekette hiç birşey yok siz kamera derdine düştünüz. Yol yapın kardeşim. Biz vergileri veriyoruz devlete rahay ferah yollarda gidelim diye tam tersi karanlık yollarda gidiyoruz çizgi olmayan yollarda gidiyoruz çukurlu yollarda gidiyoruz ayıptır.

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