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İlk tepki HP, TDP ve YDP'den geldi...

Başbakan Özgürgün'ün hakkında öne sürülen iddialarla ilgili açıklamasına ilk tepki HP, TDP ve YDP'den geldi...

18 Ocak 2018 Perşembe 11:27
İlk tepki HP, TDP ve YDP'den geldi...
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Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarına ilişkin dün yaptığı açıklamaya ilk tepki HP, TDP ve YDP’den geldi. 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaparak şöyle dedi: 

“İki ay boyunca düşüne düşüne bunu mu buldunuz? Arkadaşlardan borç aldınız öyle mi? :)Mal beyanı zamanı geldiği için bu panik, ama bu kez kurtulmak o kadar kolay olmayacak...” 

Diyalog’a konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de açıklamanın inandırıcı olmadığını ifade ederek şöyle dedi:  

“Başbakan, bankadan alındıydı da, tekrar bir bankadan alınan borç vardı da aile ve yakın arkadaşlarımdan alınan borç filan diyor… Bunlar inandırıcı değildir, detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Hesapları açık yüreklilikle ortaya koyması gerekirdi. Ve ortaya çıkacak rakamlar uzmanlar tarafından soruşturulması gerekir. Biz, nereden bulunduğunu açıklasın dedik. Ve bunu açıklamıyor. Bu para nereden geldi bunu açıklamalıdır.”  

Arıklı: Araştırma Komitesine onay versin 

YDP Başkanı Erhan Arıklı da açıklamayı tatmin edici bulmadı. Arıklı, Bu açıklama seçimden önce yapılmalıydı” diyerek şunları söyledi:  

“Açıklama beni tatmin etmedi keşke bu açıklamasını seçimden önce yapsaydı, ama yapmadı. Rakamlarla ortaya koyması gerekir. 700 bin dolar var ortada, kimden ne kadar aldı Sayın Başbakan kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapması gerekir. Rakamları somut verilere dayandırması gerekir.    Hükümet kurulur kurulmaz Sayın Özgürgün  meclis araştırma komisyonu kurulmasına onay verebilir ya da başsavılığa yetki verebilir konunun araştırılması için. Rakamları siyasiler uydurmadı. Bunu bir banka yetkilisi ortaya koydu. Bunlar ortaya atıldı diye kimseyi suçlamaması lazım.” 
 

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Ertaç Eser 2018-01-18 12:46:47

Bütün partilere sesleniyorum.Egonuzu bırakın ve anlaşarak bir hükümet kurun.Hem memleketi tekrar şeçim yapıp maddi zarar a sokmayın hemde insanları zarıncatmayın.Yakında belediye seçimleri de var.Böyle devam ederseniz bu sefer yüzde elli katılım da olmayacak.

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Yani bumu 2018-01-18 12:05:08

Millete gerizekalılar diyen bir şahıs halen daha tüm milletle alay eder ki bu cevabı verdi. Lütfen söyleyin bu şahısta parti başkanlığı ve başbakanlık vasfı var mı? Ona milletvekilliği bile çok..

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