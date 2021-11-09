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İlk toplantı saat 14.00'te
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İlk toplantı saat 14.00'te

Dr. Faiz Sucuoğlu Başkanlığı'nda ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün...

09 Kasım 2021 Salı 09:04
68 Okunma
İlk toplantı saat 14.00'te
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Faiz Sucuoğlu Başkanlığı'nda Bakanlar Kurulu bugün ilk kez resmi olarak toplanıyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakanlık'ta saat 14.'te başlayacak.

Hükümet programı dün Meclis'te okunmuştu.

UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başbakan Faiz Sucuoğlu (UBP),

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP),

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP),

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP),

Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP),

İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP),

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP),

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

Sağlık Bakanı Ali Pilli,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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