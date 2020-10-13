Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

İLK TURUN ARDINDAN

2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turu 11 Ekim Pazar günü yapıldı. KKTC tarihinin en düşük katılımlı seçimine, seçmenlerin sadece yüzde 58.29’u katıldı.

13 Ekim 2020 Salı 09:57
646 Okunma
İLK TURUN ARDINDAN

2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turu 11 Ekim Pazar günü yapıldı. KKTC tarihinin en düşük katılımlı seçimine, seçmenlerin sadece yüzde 58.29’u katıldı.

İlk kez on bir adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turunda kullanılan oyların yüzde 32.34’ünü alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ile, oyların yüzde 29.80’ini alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı en çok oyu alan iki aday olarak ikinci tura kaldı. İki aday arasında oy farkı ise 2 bin 814 olarak kayıtlara geçti.

82 bin 966 seçmen sandığa gitmedi

Kayıtlı seçmen sayısı 198 bin 957 olan KKTC’de sadece 115 bin 966 seçmenin sandığa gitmesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinin içinde olmamızdan ve siyasi arenadaki belirsizliğe bir tepki olarak değerlendirildi.

2. Tur için süreç başladı

On bir adaylı gerçekleşen seçimin ilk turunun resmi sonuçlarına göre, en fazla oyu alan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, ikinci tura kalırken, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek seçim ile ilgili de seçim süreci resmen başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini açıklarken, oy pusulasında birinci sırada UBP adayı Ersin Tatar, ikinci sırada da Bağımsız aday Mustafa Akıncı yer alacak.

Propaganda süreci 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP kararını yarın verecek
YDP kararını yarın verecek
DP MYK BU AKŞAM TOPLANACAK
DP MYK BU AKŞAM TOPLANACAK
CTP PM BU AKŞAM TOPLANACAK
CTP PM BU AKŞAM TOPLANACAK
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim