İLK TURUN ARDINDAN

2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turu 11 Ekim Pazar günü yapıldı. KKTC tarihinin en düşük katılımlı seçimine, seçmenlerin sadece yüzde 58.29’u katıldı.

İlk kez on bir adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ilk turunda kullanılan oyların yüzde 32.34’ünü alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar ile, oyların yüzde 29.80’ini alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı en çok oyu alan iki aday olarak ikinci tura kaldı. İki aday arasında oy farkı ise 2 bin 814 olarak kayıtlara geçti.

82 bin 966 seçmen sandığa gitmedi

Kayıtlı seçmen sayısı 198 bin 957 olan KKTC’de sadece 115 bin 966 seçmenin sandığa gitmesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinin içinde olmamızdan ve siyasi arenadaki belirsizliğe bir tepki olarak değerlendirildi.

2. Tur için süreç başladı

On bir adaylı gerçekleşen seçimin ilk turunun resmi sonuçlarına göre, en fazla oyu alan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, ikinci tura kalırken, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek seçim ile ilgili de seçim süreci resmen başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim takvimini açıklarken, oy pusulasında birinci sırada UBP adayı Ersin Tatar, ikinci sırada da Bağımsız aday Mustafa Akıncı yer alacak.

Propaganda süreci 14 Ekim Çarşamba günü başlayacak.