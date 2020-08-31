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İlk ve orta dereceli okullarda online eğitim yarın başlıyor

Çavuşoğlu 14 Eylül’den itibaren ise hastalığın seyrine ve rastgele test sonuçlarına bağlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasının planlandığını kaydetmişti.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:24
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İlk ve orta dereceli okullarda online eğitim yarın başlıyor

İlk ve orta dereceli okullarda online eğitim başlıyor…

Uzaktan eğitim modeliyle öğrenciler, bir süre internet üzerinden eğitim görecek…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada okulların, eğitim ve sağlık tedbirleri açısından eksiksiz olarak açılacağını ifade ederek, eğitime bir daha ara verilmeyeceğini kaydetmişti.

Çavuşoğlu 14 Eylül’den itibaren ise hastalığın seyrine ve rastgele test sonuçlarına bağlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasının planlandığını kaydetmişti.

Çavuşoğlu, yüz yüze eğitimin seyreltilmiş model ile verileceğini, bu süreçte öğrencilerin bir gün arayla okula gideceklerini ve sınıflarda en fazla 20 öğrenci olacağını dile getirmişti…

Bakanlık süreçte 42 sayfalık “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu 2020-21” isimli kitapçık da hazırladı…

Bakan Çavuşoğlu, bu kitapçıkla birlikte cevaplanmayan hiçbir soru kalmayacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, okullara ateş ölçme cihazları alındığını, her el hijyen jeli ve maske sağlanacağını, okul idarelerine verilmek üzere de maske, dezenfektan, temizlik malzemesi gibi ürünlerin teslim alındığını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın 11 Eylül’de yeniden toplantı yaparak, yüz yüze eğitim ile ilgili yeniden değerlendirme yapacaklarını kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:
çavuşoğluOkul
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