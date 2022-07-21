Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

İlk yerli arpa Beşparmak satışa sunulacak

Son başvuru tarihi 15 Ağustos

21 Temmuz 2022 Perşembe 18:18
0 Okunma
İlk yerli arpa Beşparmak satışa sunulacak
banner48

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede yürütülen çalışmalar neticesinde Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dairesi tarafından geliştirilen, ilk yerli arpa çeşidi olan “Beşparmak”ın ilk tohumluk üretiminin bu yıl Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beşparmak tohumluk talebi ile ilgili olarak üreticilerden gelen yoğun talep dikkate alınarak, tohumluğun saf olarak çoğaltılmasını sağlamak amacıyla bakanlığın belirtilen koşulları yerine getirebilen üreticilerden ön başvuru almaya karar verdiği kaydedildi.

Beşparmak’ın satışının Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılacağı ifade edilen açıklamada, satış öncesi yapılacak sözleşme ile üreticilerin dönem sonunda elde edeceği ürünün en fazla 1/3’ünü kendine tohumluk olarak ayırabileceği ve en az 2/3’ünü Toprak Ürünleri Kurumu’na tohumluk olarak satma koşulu olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl tohumluk satış fiyatının Beşparmak çeşidinin kısa zamanda adaya yayılmasını sağlamak amacıyla standart ekilen tohum fiyatı ile aynı tutulduğu ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2022 yılı tohumluk arpa satış fiyatı ile aynı olacağı kaydedildi.

-Son başvuru tarihi 15 Ağustos

Açıklamada, başvuruların 15 Ağustos tarihine kadar Türkmenköy –Güzelyurt Araştırma İstasyonları ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dairesi Lefkoşa merkez binası ile Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Lefkoşa merkez bina ve Devlet Üretme Çömlekçi Çiftliği’ne yapılabileceği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında başvuruda aranacak şartlar şöyle belirtildi:

“Sulu koşullara sahip olan ve bu yıl ilkbahar dönemi patates, kavun-karpuz veya sebze hasadı yapılmış tarlalar öncelikli olup, kuraklık riski olan bölgeler dışında kalan ve bu yıl fiğ, favetta, nohut gibi baklagiller ile münavebe yapılmış alanlara sahip üreticiler başvuru yapabilecek.”

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAU mezuniyet töreni....
BAU mezuniyet töreni....
KIB-TEK'i Başbakanlığa bağlıyorsunuz... Neden?
KIB-TEK'i Başbakanlığa bağlıyorsunuz... Neden?
18 Ay hapis yatacak!
18 Ay hapis yatacak!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim