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İlkan Varol’un Ombudsmanlığa atanması teklifi Komitede onaylandı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplanarak İlkan Varol’un Ombudsmanlığa atanması teklifi onayladı.

16 Mart 2022 Çarşamba 19:04
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İlkan Varol’un Ombudsmanlığa atanması teklifi Komitede onaylandı
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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) görevine İlkan Varol’un atanması teklifini oy birliğiyle onayladı.

Emine Dizdarlı’nın görev süresinin dolmasının ardından bir süredir boş bulunan Ombudsman makamına, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda da onaylanması halinde İlkan Varol atanacak. Varol halen Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında bugün saat 12.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan “YÖDAK Üyeliği İçin Yapılan Başvuruların Değerlendirmesi” ve “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Olarak Atanması Hususundaki Teklifi” konularını görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, YÖDAK üyeliği için yapılan başvuruları görüşerek adayların yasada aranan niteliklere sahip olduklarını oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Komite daha sonra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İlkan Varol’un Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak atanması teklifini ele aldı ve Varol’un yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tespit ederek teklifi oy birliğiyle onayladı; Meclis Genel Kurulu gündemine sundu. 

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

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